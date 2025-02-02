Серія вибухів біля ТЦК: новий вибух пролунав у Павлограді, є поранені

У Павлограді біля будівлі РТЦК та СП вибухнув невстановлений предмет.

https://glavred.net/ukraine/seriya-vzryvov-vozle-tck-novyy-vzryv-progremel-v-pavlograde-est-ranenye-10636106.html Посилання скопійоване

У Павлограді біля ТЦК пролунав вибух / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, УНІАН

Головне:

У Павлограді біля будівлі РТЦК та СП стався вибух

Внаслідок вибуху постраждала щонайменше одна людина

У Павлограді в Дніпропетровській області пролунав вибух. Це сталося прямо біля будівлі РТЦК та СП. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40. На місце негайно виїхали правоохоронці. Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Внаслідок вибуху невстановленого предмета отримав поранення чоловік.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про пораненого військовослужбовця, який працював у ТЦК.

Що кажуть у ТЦК та СП

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили про те, що внаслідок вибуху поранений чоловік. У нього поранення легкого ступеня важкості.

"Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК не повідомили про те, ким був поранений чоловік.

Вбивство працівника ТЦК - що відомо

Як писав Главред, у суботу, 1 лютого, невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру. Відомо, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК і СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця.

Пізніше військовослужбовець ЗСУ та експерт з питань національної безпеки Іван Варченко заявив, що ті, хто намагаються виправдати вбивство співробітника Полтавського ТЦК і СП, а також перекласти відповідальність, не приносять користі Україні.

Згодом командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив інциденти вбивств співробітників ТЦК. За його словами це "червоною лінією, яку не можна перетинати". Він також наголосив, що українці не мають права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред