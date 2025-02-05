Новий вибух біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському: є загиблий - деталі

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині сьогодні, 5 лютого, пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповіла інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська, пише Суспільне.
За попередніми даними, загинув один чоловік, четверо — травмовані.
"Слідчі працюють на місці", - йдеться в повідомленні.відео дня
За її словами, чоловік, який загинув на місці, попередньо вчинив підрив біля будівлі Кам’янець-Подільського ТЦК та СП.
Водночас, в Нацполіції повідомили, що вибух стався близько 13:00 години.
За їх словами, наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області.
"Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом", - йдеться в повідомленні.
Вибух біля ТЦК - відео:
Вибухи біля ТЦК - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 1 лютого у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному стався вибух. Внаслідок цього було вибито вікна в будівлі ТЦК.
2 лютого у Павлограді в Дніпропетровській області також пролунав вибух. Це сталося прямо біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок вибуху невстановленого предмета отримав поранення чоловік.
Громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась заявив, що найближчим часом кількість вибухів та терактів біля ТЦК буде збільшуватись. За його словами, ФСБ і ГРУ кине всі зусилля, аби поставити десь вибухівку з камерою.
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ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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