Новий вибух біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському: є загиблий - деталі

Слідчі працюють на місці вибуху.

https://glavred.net/ukraine/novyy-vzryv-vozle-zdaniya-tck-v-kamence-podolskom-est-pogibshiy-detali-10636955.html Посилання скопійоване

Вибух біля ТЦК / колаж: Главред, фото: Нацполіція

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині сьогодні, 5 лютого, пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповіла інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська, пише Суспільне.

За попередніми даними, загинув один чоловік, четверо — травмовані.

"Слідчі працюють на місці", - йдеться в повідомленні. відео дня

За її словами, чоловік, який загинув на місці, попередньо вчинив підрив біля будівлі Кам’янець-Подільського ТЦК та СП.

Водночас, в Нацполіції повідомили, що вибух стався близько 13:00 години.

За їх словами, наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області.

"Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом", - йдеться в повідомленні.

Вибух біля ТЦК - відео:

Вибухи біля ТЦК - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 1 лютого у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному стався вибух. Внаслідок цього було вибито вікна в будівлі ТЦК.

2 лютого у Павлограді в Дніпропетровській області також пролунав вибух. Це сталося прямо біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок вибуху невстановленого предмета отримав поранення чоловік.

Громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась заявив, що найближчим часом кількість вибухів та терактів біля ТЦК буде збільшуватись. За його словами, ФСБ і ГРУ кине всі зусилля, аби поставити десь вибухівку з камерою.

Читайте також:

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред