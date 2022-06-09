У Харкові через обстріли спалахнули масштабні пожежі: двоє людей загинули

Ще четверо осіб отримали травми.
Через обстріли з боку російських окупантів ввечері у середу, 8 травня, у Харкові спалахнули масштабні пожежі. Внаслідок цього дві людини загинули, ще четверо отримали травми.
Вогонь спалахнув у Новобаварському районі міста. Про наслідки вечірніх обстрілів розповіли в Головному управлінні ДСНС України у Харківській області у Facebook.
"Внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину і шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Загальна площа пожеж склала біля 500 квадратних метрів. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи", – йдеться у повідомленні.
Загасити вогонь рятувальникам вдалося о 03:15 у четвер, 9 червня. За попередньою інформацією, через пожежі було зафіксовано загибель двох людей, а ще четверо постраждали.
Загалом рятувальники Харківського гарнізону ДСНС за добу виїжджали на ліквідацію 27 пожеж, при чому з них 16 пожеж виникли внаслідок обстрілів з боку окупантів.
"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Новобаварському (2) районі Харкова, а також Чугуївському (8, Ізюмському (2), Богодухівському (2) та Харківському (2) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси", – зазначили в ДСНС Харківщини.
Раніше повідомлялося, що у Харкові 11-класники станцювали випускний вальс на руїнах своєї зруйнованої школи №134. У школі вцілів лише майданчик для гри у баскетбол. Саме там і відбулося прощання з навчальним закладом.
Нагадаємо, українські військові на Харківщині "вполювали" російський танк. ЗСУ завдали на стільки сильного удару, що у ворожого танка відлетіла башта.
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