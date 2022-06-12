У Мелітополі під час "святкування" дня Росії трапився вибух, є постраждалі

У центрі Мелітополя прогримів вибух / mltpl.city

Біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області в Мелітополь у неділю, 12 червня, пролунав потужний вибух, повідомляє РИА Мелітополь.

Під час "святкування" Дня Росії близько 17:45 в районі танку на вулиці Героїв України прогримів потужний вибух, який був чутний в різних районах міста.

Передбачається, що вибухнув автомобіль в районі офісу фейкового МВС Запорізької області. В результаті постраждали двоє чоловіків і дівчина, на місце прибули карети швидкої допомоги.

За словами "голови місцевих силовиків" Олексія Селіванова, вибух нібито організували українські військові. При цьому місцеві ЗМІ попереджали, що окупанти готують провокації, щоб звинуватити у них українську сторону.

читайте такожОкупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області і готують "референдум" - мер Федоров

Нагадаємо, російські окупанти визначили Мелітополь "столицею" тимчасово окупованої Запорізької області і готуються провести тут референдум. Самі жителі міста відмовляються підтримувати злочинні плани країни-агресора, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону.

Раніше повідомлялося, що окупанти розуміють, що під натиском ЗСУ вони не зможуть довго утримувати Мелітополь, і готуються піти перед тим, як їх звідти виганятимуть українські війська. На такий сценарій вказують вивезення краденого зерна залізницею і зняття блокпостів в районі.

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