У Мелітополі під час "святкування" дня Росії трапився вибух, є постраждалі

Під час" святкування " дня Росії близько 17:45 в районі танка на вулиці Героїв України пролунав потужний вибух, який було чутно в різних районах міста.
Біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області в Мелітополь у неділю, 12 червня, пролунав потужний вибух, повідомляє РИА Мелітополь.
Під час "святкування" Дня Росії близько 17:45 в районі танку на вулиці Героїв України прогримів потужний вибух, який був чутний в різних районах міста.
Передбачається, що вибухнув автомобіль в районі офісу фейкового МВС Запорізької області. В результаті постраждали двоє чоловіків і дівчина, на місце прибули карети швидкої допомоги.
За словами "голови місцевих силовиків" Олексія Селіванова, вибух нібито організували українські військові. При цьому місцеві ЗМІ попереджали, що окупанти готують провокації, щоб звинуватити у них українську сторону.
читайте такожОкупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області і готують "референдум" - мер Федоров
Нагадаємо, російські окупанти визначили Мелітополь "столицею" тимчасово окупованої Запорізької області і готуються провести тут референдум. Самі жителі міста відмовляються підтримувати злочинні плани країни-агресора, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону.
Раніше повідомлялося, що окупанти розуміють, що під натиском ЗСУ вони не зможуть довго утримувати Мелітополь, і готуються піти перед тим, як їх звідти виганятимуть українські війська. На такий сценарій вказують вивезення краденого зерна залізницею і зняття блокпостів в районі.
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