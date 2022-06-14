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Росія вдарила ракетами по трьох областях України: видно дим від вибухів

14 червня 2022, 13:40

Голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Тернополя Сергій Надал повідомили, що працює система ППО. На півночі Київської області теж збили ракету.

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Ракетний обстріл Хмельниччини та Львівщини 14 червня - видно дим від вибухів / Фото УНІАН

У вівторок, 14 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по низці регіонів України. Зокрема, пролунали вибухи у Хмельницькій, Львівській та Київській областях.

Ракетний удар по Хмельницькій області

Як повідомив у Telegram мер Тернополя Сергій Надал, в місті було оголошено повітряну тривогу. Пізніше з'явилися повідомлення про вибухи. Надал закликав громадян подбати про свою безпеку.

"Працює українська ППО. Дякуємо нашим захисникам!", - написав він.

Надал попередив, що навіть перехоплена нашими силами протиповітряної оборони ракета змінює свою траєкторію та несе загрозу.

"Якщо ви побачили уламки збитої ракети, не підходьте близько і не торкайтеся. Одразу викличте поліцію та рятувальників", - закликав мер.

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Глава Тернопільської ОВА Володимир Труш пізніше уточнив, що в небі над Тернопільщиною сили ППО збили дві ракети окупантів.

За попередніми даними, жертв та руйнувань немає.

Ракетний удар по Львівській області

Тим часом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram-каналі, що на Львівщині видно дим від вибухів.

За його словами, працює система ППО.

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Ракетна атака у Львівській області
Ракетна атака у Львівській області

Пізніше Козицький уточнив, що над Золочевом сили ППО збили ракету.

"Внаслідок падіння ракети пошкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Київщині

За даними ЗМІ, на півночі Київської області також були чутно вибухи.

За наявною інформацією, це сили ППО в Чернігівській області збили ракету.

Зазначимо, близько першої години дня в Україні оголосили повітряну тривогу. Під загрозою ракетних ударів опинилася вся Україна крім Херсонської області.

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По всій Україні оголошено повітряну тривогу

Як повідомляв Главред, вранці у вівторок, 14 червня, в Одесі прогримів вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.

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