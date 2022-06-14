Росія вдарила ракетами по трьох областях України: видно дим від вибухів

Голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Тернополя Сергій Надал повідомили, що працює система ППО. На півночі Київської області теж збили ракету.
У вівторок, 14 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по низці регіонів України. Зокрема, пролунали вибухи у Хмельницькій, Львівській та Київській областях.
Ракетний удар по Хмельницькій області
Як повідомив у Telegram мер Тернополя Сергій Надал, в місті було оголошено повітряну тривогу. Пізніше з'явилися повідомлення про вибухи. Надал закликав громадян подбати про свою безпеку.
"Працює українська ППО. Дякуємо нашим захисникам!", - написав він.
Надал попередив, що навіть перехоплена нашими силами протиповітряної оборони ракета змінює свою траєкторію та несе загрозу.
"Якщо ви побачили уламки збитої ракети, не підходьте близько і не торкайтеся. Одразу викличте поліцію та рятувальників", - закликав мер.
Глава Тернопільської ОВА Володимир Труш пізніше уточнив, що в небі над Тернопільщиною сили ППО збили дві ракети окупантів.
За попередніми даними, жертв та руйнувань немає.
Ракетний удар по Львівській області
Тим часом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram-каналі, що на Львівщині видно дим від вибухів.
За його словами, працює система ППО.
Пізніше Козицький уточнив, що над Золочевом сили ППО збили ракету.
"Внаслідок падіння ракети пошкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Ракетний удар по Київщині
За даними ЗМІ, на півночі Київської області також були чутно вибухи.
За наявною інформацією, це сили ППО в Чернігівській області збили ракету.
Зазначимо, близько першої години дня в Україні оголосили повітряну тривогу. Під загрозою ракетних ударів опинилася вся Україна крім Херсонської області.
Як повідомляв Главред, вранці у вівторок, 14 червня, в Одесі прогримів вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.
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