ЗСУ відправляють в дурку слабкодухих окупантів з "ДНР": вони не витримують постійних обстрілів

ЗСУ відправляють в дурку слабкодухих окупантів з "ДНР" / скріншот, УНІАН

Окупанти потрапляють до психлікарні через постійні сутички з ЗСУ. Загарбники з так званої "ДНР" скаржаться на свій емоційно-психологічний стан.

У перехопленні телефонної розмови, яку оприлюднили в ГУР Міноборони, солдати зізнаються, що у них вже не витримує психіка.

У розмові з дружиною мобілізований в "ДНР" скаржиться на постійні обстріли і погану якість бронежилетів, які "пропускають" осколки. Він каже, що в їх підрозділі вже "мінус 11" осіб, а він сам ледь залишився в живих.

Також він розповідає, що у багатьох його товаришів по службі психіка дає збій.

читайте такожВійськові РФ в розмовах з близькими скаржаться, що ними не будуть пишатися"У пацанів вже дах їде. [Сильно стріляють - неценз.] без кінця. 152-і, 202 - і. Можна просто [очуміти - неценз.] ... на голову. У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили", - зізнався окупант.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України ліквідували групу найманців однієї з приватних військових компаній РФ. Після цього російські окупанти бояться воювати проти українських захисників.

Також ми повідомляли, що насильно "мобілізовані в ДНР" записали звернення до ватажка Дениса Пушиліна.

Бойовики вимагають провести ротацію і забрати їх з передової. Скаржаться на погану підготовку і великі втрати.

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