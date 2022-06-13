ЗСУ відправляють в дурку слабкодухих окупантів з "ДНР": вони не витримують постійних обстрілів

"Воїни" скаржаться, на постійні обстріли ЗСУ та погану якість бронежилетів.
Окупанти потрапляють до психлікарні через постійні сутички з ЗСУ. Загарбники з так званої "ДНР" скаржаться на свій емоційно-психологічний стан.
У перехопленні телефонної розмови, яку оприлюднили в ГУР Міноборони, солдати зізнаються, що у них вже не витримує психіка.
У розмові з дружиною мобілізований в "ДНР" скаржиться на постійні обстріли і погану якість бронежилетів, які "пропускають" осколки. Він каже, що в їх підрозділі вже "мінус 11" осіб, а він сам ледь залишився в живих.
Також він розповідає, що у багатьох його товаришів по службі психіка дає збій.
читайте такожВійськові РФ в розмовах з близькими скаржаться, що ними не будуть пишатися"У пацанів вже дах їде. [Сильно стріляють - неценз.] без кінця. 152-і, 202 - і. Можна просто [очуміти - неценз.] ... на голову. У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили", - зізнався окупант.
Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України ліквідували групу найманців однієї з приватних військових компаній РФ. Після цього російські окупанти бояться воювати проти українських захисників.
Також ми повідомляли, що насильно "мобілізовані в ДНР" записали звернення до ватажка Дениса Пушиліна.
Бойовики вимагають провести ротацію і забрати їх з передової. Скаржаться на погану підготовку і великі втрати.
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