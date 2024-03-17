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"Третю добу атакують без техніки": офіцер ЗСУ розкрив ситуацію під Авдіївкою

Юлія Закрепа
17 березня 2024, 10:59оновлено 17 березня, 11:54
Російські окупанти щодня штурмують позиції українських військових невеликими групами.
'Третю добу атакують без техніки': офіцер ЗСУ розкрив ситуацію під Авдіївкою
ЗСУ стримують наступ росіян на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що окупанти вже третю добу поспіль намагаються атакувати українські позиції без залучення техніки на Авдіївському напрямку.

"Окупанти постійно намагаються просуватись. Щодня вони штурмують наші позиції невеликими групами. Більше вони здійснюють піхотні штурми. Важку бронетехніку не залучають для атак вже три доби поспіль. Все через погодні умови, а також й те, що ми встигли підготувати мінні загородження. Ми теж встигли побудувати оборонні позиції, що дозволяє краще стримувати ворога", - розповів Цехоцький в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами офіцера, окупанти почали штурмувати позиції Сил оборони вночі.

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"Намагаються просуватись на наші позиції постійно. Вже вдруге за крайній тиждень вони атакують вночі. Атакують застосовуючи застарілу техніку. Вони розконсервовують техніку, яка зберігалась десятиліттями й з трьох одиниць роблять одну. Що стосується піхоти, то в них нічого не змінюється. Групи з 4-5 окупантів йдуть на штурм, серед них обирається старший і якщо група не захопила позицію - це розстріл", - додав він.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що РФ може перейти в новий масштабний наступ. В ЗСУ оцінили загрозу нового масштабного наступу РФ по лінії фронту і зазначили, що плани ворога напряму залежать від внутрішньої ситуації в Росії. Зараз ворог зайнятий перегрупуванням і поповненням запасів.

Боєць ЗСУ розповів про ситуацію під Авдіївкою, російська техніка йде на прорив. Військовий Вадим Мазевич зазначив, що росіяни зберігають п'ятикратну перевагу в артилерії на Авдіївському напрямку і проводять штурмові операції із застосування техніки.

ЗСУ змусили окупантів відступити на півдні. Під час бойових дій українські війська завдали суттєвих втрат противнику, примусивши його відступити на початкові позиції. Внаслідок боїв було нейтралізовано 117 окупантів.

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