ЗСУ знищили колону техніки та перейшли в контрнаступ під Авдіївкою - ЗМІ

За словами експерта, росіяни намагались атакувати позиції українських захисників за допомогою дороговартісних БТР-82А, однак штурм провалився.

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Росіяни втратили контроль над ключовими позиціями біля Авдіївки / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони України

Українські військові провели успішну контратаку та відсунули російських окупантів на північ від Авдіївки. Про це повідомив експерт з питань військових питань від BILD Юліан Репке,

Аналітик зазначає, що російські війська розпочали наступ під Авдіївкою та захопили частину території на південному сході міста. У той самий час Збройні сили Російської Федерації продовжують намагатися захопити село Степове на північному заході, з метою оточення угруповання українських військових. Останніми днями вони влаштували ще один наступ під Красногорівкою, використовуючи колону сучасних БТР-82А для атаки на Степове.

"Українські війська на якийсь час зупинили нестримне просування російської армії на північ від стратегічно важливого міста Авдіївка. Завдяки потужному вогню колону сучасних російських БТР вдалося зупинити та знищити", - наголосив Юліан Репке. відео дня

Він також зауважив, що внаслідок жорстких боїв окупантам довелося відступити від Степового. Російська сторона втратила контроль над територією, а також зазнала втрат у вигляді кількох БТР-82А, вартість кожного з яких становить 1,7 млн євро.

Бойові дії в районі Авдіївки

Як повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитр Лазуткін, російські війська мають намір захопити коксохімічний завод в Авдіївці, що є ключовим в оборо6ні міста. Ситуація на Авдіївському напрямку залишається стабільно напруженою.

Президент РФ Володимир Путін висловлює бажання досягти нових "перемог". Окупаційні сили прагнуть захопити міста Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар і Куп'янськ. Таку думку висловив колишній начальник Генштабу, генерал армії України Віктор Муженко.

Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов зазначив, що ситуація на напрямку Авдіївки залишається напруженою, оскільки противник продовжує штурмові дії на цьому напрямку, зосереджуючи увагу, зокрема, на промзоні.

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