УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Захоплення" РФ частини Хромового: у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом

Олексій Тесля
1 грудня 2023, 14:50
Успіхів на Бахмутському напрямку російські окупанти не мають, наголосив Володимир Фітьо.
'Захоплення' РФ частини Хромового: у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом
ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

На Бахмутському напрямку фронт динамічний, тому зараз говорити про будь-які досягнення російських окупантів не можна, заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

"Ворог продовжує атакувати за допомогою штурмових груп, підрозділу "Шторм-Z", "Шторм-V". Також зафіксовано присутність колишніх "вагнерівців", що входять до складу регулярних підрозділів. Їх кількість невелика, вони в основному виконують функції інструкторів і в цілому не впливають на хід ситуації. Будь-яких успіхів на Бахмутському напрямку російські окупанти не мають, українські захисники мужньо захищають свої позиції, при кращому випадку переходять до наступальних дій", - підкреслив він у коментарі УНН.

Говорячи про інформацію щодо часткового заняття ворогом частини Хромового Бахмутського району, Фітьо зазначив, що українські захисники перебувають в активній обороні. При цьому покращують своє тактичне положення і переходять до наступальних дій.

відео дня

"Фронт динамічний. Він може посуватися 50 метрів туди, 50 метрів сюди, і зараз говорити про якість досягнення російських окупантів на даному напрямку ми не можемо", - додав Фітьо.

Що відомо про бої за Хромове

Відзначимо, що раніше проект DeepState повідомив, що російським окупантам вдалося зайняти частину Хромового - це північно-західна околиця Бахмута.

Зазначалося, що інформація про повний контроль не відповідає дійсності.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ йдуть вперед на Мелітополь: "перемелюють" сотні окупантів разом з технікою. Ворог продовжує активні наземні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні, пишуть журналісти The Economist. На думку журналістів, в такій ситуації війна може затягнутися на багато років. Заходу слід терміново схаменутися і надати потрібну військову допомогу українській державі.

Раніше Роман Світан дав несподіваний прогноз перелому у війні. Недолік сил став причиною втрат в живій силі і техніці ЗСУ в ході літнього контрнаступу, вважає Роман Світан.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ Бахмут війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна може переламати хід війни: Зеленський назвав спосіб

Україна може переламати хід війни: Зеленський назвав спосіб

15:26 Політика
Україну накриє аномальна погода: де буде +18, а де – снігопади і вітер 20 м/с

Україну накриє аномальна погода: де буде +18, а де – снігопади і вітер 20 м/с

15:07 Синоптик
"Захоплення" РФ частини Хромового: у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом

"Захоплення" РФ частини Хромового: у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом

14:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:33

"Крим - Кримська область": блогерка Верба зганьбилася незнанням георгафії України

15:26

Україна може переламати хід війни: Зеленський назвав спосіб

15:07

Україну накриє аномальна погода: де буде +18, а де – снігопади і вітер 20 м/с

14:58

"Вийшла і впала": п'яна Успенська розповіла про свою ганьбу на сцені

14:50

"Жахливий період": астролог попереджає про серйозні проблеми в грудні 2023Відео

Вирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – МусієнкоВирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – Мусієнко
14:50

"Захоплення" РФ частини Хромового: у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом

14:48

Місячний календар 2 грудня 2023: один з кращих днів для роботи зміцнить старі зв'язки

14:46

ЗСУ знищили колону техніки та перейшли в контрнаступ під Авдіївкою - ЗМІ

14:09

Бойові дії на Лівому березі Дніпра: ексглава Генштабу ЗСУ розкрив важливий нюанс

Реклама
14:01

Путініст Пєвцов показав свого сина, якого прагне зробити ченцем

13:54

"Руху ЗСУ бути не повинно": Світан дав несподіваний прогноз перелому у війні

13:51

Другий пішов: СБУ підірвали в Бурятії ще один потяг на стратегічній дорозі

13:47

Чому слово "жалоба" казати не можна: який єдиний відповідник варто використовувати

13:44

Війська РФ атакують об'єкт, без якого Авдіївку не взяти: у ЗСУ розкрили деталі

13:22

Знадобиться лише 3 речі: жінка розповіла, як швидко і дешево прикрасити ялинку

13:14

Так смакує Україна: Клопотенко назвав топ українських страв для іноземців

13:14

Гороскоп на завтра 2 грудня 2023: Овну - трата купи грошей, Рибам - фінансовий прибуток

13:09

Платинова блондинка Бейонсе показалася в новому образі з Джей Зі

12:44

"Ми повинні бути готові до бою": у Нідерландах закликали ЄС зміцнювати війська

12:43

"Початок штурму Донецька": росіяни назвали дату початку битви за місто

Реклама
12:41

ЗСУ йдуть вперед на Мелітополь: "перемелюють" сотні окупантів разом з технікою

12:07

Військовим в Україні спростили життя: документи ВЛК більше не потрібно возити особисто

12:02

Відомий астролог розповів, що загрожує українцям під час останніх цьогорічних нового і повного Місяця

12:01

Деяким пенсіонерам підвищать пенсію з 1 січня: кого торкнуться зміни

11:57

Вбивство Путіна і теракти в ЄС: "пророкування Ванги" на 2024 рік – Euronews

11:45

"Я твоя": колишня дружина нардепа Тищенка виклала грайливі фото

11:41

Росія вторгнеться в країни НАТО: Зеленський попередив США і закликав діяти

11:12

Любовний гороскоп на грудень 2023: астролог попередив про кризи і зрадиВідео

10:48

На БАМі прогриміли потужні вибухи: диверсанти підірвали два состави з паливомВідео

10:39

Яке свято сьогодні 2 грудня: день у світовій та українській історії, церкві

10:35

Війська РФ прагнуть захопити три міста на Донбасі: генерал розкрив план Путіна

10:22

"У нас нова фаза війни": Зеленський оцінив результати контрнаступу ЗСУ

09:51

Вся сім'я буде в захваті: як зробити ідеальне печиво на Різдво за 30 хвилин

09:49

За лаштунками - претендент на трон Путіна: експерт зробив прогноз про бунт у РФВідео

09:46

У Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні - The Economist

09:44

Удари по окупантах у Криму: в ГУР розкрили деталі спецоперацій у Чорному моріВідео

09:20

Гороскоп на грудень-2023: чим порадує і засмутить останній місяць рокуЕксклюзив

08:43

Вночі РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: перші подробиці

08:42

РФ намагається оточити Авдіївку, ЗСУ рухаються в напрямку Мелітополя - Генштаб

08:25

Україні загрожує відкладена русифікаціяПогляд

Реклама
08:19

"Лідери сумніваються": Волкер назвав умову завершення війни в Україні

07:57

Кремль охопив страх через Путіна і війну в Україні, в РФ "закрутять гайки" - ISW

07:24

США перенесли поставки Україні далекобійних авіабомб GLSDB: у Reuters дізналися терміни

06:44

Під час нічної тривоги у Кропивницькому пролунав вибух: що відомо

05:15

Раптова "самоліквідація" на полігоні: у РФ морпіхи влаштували вибухове вогнище

04:26

Атаки по Росії можуть стати "тригером" для революції - Мусієнко

04:00

Пити гарячий чай не можна: лікарі розповіли, для кого він особливо небезпечний

03:40

З музикою в серці: топ-10 найпопулярніших пісень в Україні у 2023 роціВідео

02:40

Жінка показала, як розморозити скло в автомобілі за допомогою порожньої пляшки

02:05

Соліст групи Маnеѕкіn  попався папараці разом з новою коханою

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти