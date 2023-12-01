'Захоплення' РФ частини Хромового: у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом

Успіхів на Бахмутському напрямку російські окупанти не мають, наголосив Володимир Фітьо.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

На Бахмутському напрямку фронт динамічний, тому зараз говорити про будь-які досягнення російських окупантів не можна, заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

"Ворог продовжує атакувати за допомогою штурмових груп, підрозділу "Шторм-Z", "Шторм-V". Також зафіксовано присутність колишніх "вагнерівців", що входять до складу регулярних підрозділів. Їх кількість невелика, вони в основному виконують функції інструкторів і в цілому не впливають на хід ситуації. Будь-яких успіхів на Бахмутському напрямку російські окупанти не мають, українські захисники мужньо захищають свої позиції, при кращому випадку переходять до наступальних дій", - підкреслив він у коментарі УНН.

Говорячи про інформацію щодо часткового заняття ворогом частини Хромового Бахмутського району, Фітьо зазначив, що українські захисники перебувають в активній обороні. При цьому покращують своє тактичне положення і переходять до наступальних дій.

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"Фронт динамічний. Він може посуватися 50 метрів туди, 50 метрів сюди, і зараз говорити про якість досягнення російських окупантів на даному напрямку ми не можемо", - додав Фітьо.

Що відомо про бої за Хромове

Відзначимо, що раніше проект DeepState повідомив, що російським окупантам вдалося зайняти частину Хромового - це північно-західна околиця Бахмута.

Зазначалося, що інформація про повний контроль не відповідає дійсності.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ йдуть вперед на Мелітополь: "перемелюють" сотні окупантів разом з технікою. Ворог продовжує активні наземні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні, пишуть журналісти The Economist. На думку журналістів, в такій ситуації війна може затягнутися на багато років. Заходу слід терміново схаменутися і надати потрібну військову допомогу українській державі.

Раніше Роман Світан дав несподіваний прогноз перелому у війні. Недолік сил став причиною втрат в живій силі і техніці ЗСУ в ході літнього контрнаступу, вважає Роман Світан.

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