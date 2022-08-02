"Наступні місяці будуть вирішальними": Україна не буде йти на поступки Путіну - Єрмак

Україні необхідно закінчити війну до зими / колаж фото Генштаб ЗСУ, ОП

Війну в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, необхідно закінчити до зими. Якщо цього не станеться, то тоді бойові дії затягнуться, а це вигідно Путіну. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю NHK.

Він підкреслив, що наступні місяці будуть вирішальними в цій війні.

"Якщо бойові дії в цій війні триватимуть до зими, повертати територію буде все важче і важче. Ми зосередимо наші обговорення на прийнятті всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як цей час прийде", - сказав Андрій Єрмак.

Він заявила, що Україна "ніколи не піде на поступки в плані нашої незалежності, територіальної цілісності і суверенітету". Єрмак також додав, що українські захисники все більше посилюють свій контрнаступ на півдні країни.

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Звільнення Херсона

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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