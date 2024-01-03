Наслідок роботи ЗСУ: у ВМС сказали, чому РФ не била ракетами з флоту під час останніх атак

Під час останніх масованих атак по Україні РФ не використовувала свій флот для запуску ракет. ЗСУ своїми діями завадили Росії забезпечувати її флот ракетами.

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У ВМС сказали, чому РФ не била ракетами з флоту під час останніх атак/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, КМВА

Під час масованих ракетних ударів по Україні 29 грудня і 2 січня російські окупанти не використовували свій флот для запуску ракет. Для удару загарбники не залучали ні надводні, ні підводні ракетоносії.

Причина полягає у тому, що дії Сил оборони України проти Чорноморського флоту РФ суттєво знизили логістичні можливості країни-агресорки із забезпечення її флоту ракетним озброєнням. Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на сьогоднішній ранок, незважаючи на хорошу погоду, в акваторії Чорного моря не було зафіксовано жодного ракетоносія російських окупантів. Вранці 3 січня у Чорному морі перебувало 2 ворожі кораблі, в Азовському морі – 1 корабель, але жодне з цих суден не є ракетоносієм..

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Плетенчук зазначив, що загарбники першочергово відчувають проблеми з логістичним забезпеченням свого флоту ракетним озброєнням.

Він наголосив, що військово-морська база, на якій розташоване ракетне озброєння для флоту окупантів, розміщена в Севастополі.

"І навіть якщо їх перемістити до Новоросійська, станом на зараз підтвердженої інформації, що вони туди перемістили обладнання, яке здатне завантажувати ці крилаті ракети на носії – нема", – зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Плетенчук зазначив, що це може бути основною причиною того, що окупанти не застосовували свої кораблі для масованих ракетних атак по Україні 29 грудня і 2 січня. І ця причина стала "наслідком протидії з боку Сил оборони і безпеки Чорноморському флоту РФ" в акваторії Чорного моря.

Ракетні удари РФ по Україні

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову 2 січня було поранено 130 людей, щонайменше п’ятеро загинули – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові.

Начальник КМВА розповів, чому РФ змінила тактику атак по Києву. За його словами, Київ був і є метою №1 для агресора. Загарбники хочуть влаштувати блекаут, змусити киян сидіти без світла, тепла, води і газу, щоб викликати паніку у Києві та в усій Україні.

Також раніше українців попередили про загрозу нового ракетного удару РФ. Неприємно вразила велика кількість ракет "Кинджал", якими РФ б'є по Україні, наголосив експерт Валерій Романенко.

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