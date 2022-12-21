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"Стежте за датою": наступ на Україну з Білорусі Путін знову замаскує під військові навчання – аналітик

21 грудня 2022, 11:00
Оголошення спільних російсько-білоруських військових навчань дасть можливість Путіну пояснити введення на територію Білорусі своїх військ.
Российские военные, Владимир Горбач
Політичний аналітик Володими Горбач вважає, що початок наступу з Білорусі Кремль замаскує під військові навчання/ Главред, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія під час підготовки нового масштабного наступу на Україну з Білорусі маскуватиме це під проведення спільних російсько-білоруських військових навчань.

Це дасть змогу пояснити, чому вона перекидає на територію РФ велику кількість російських військових. А для України це повинно стати сигналом, що вже відбувається підготовка до нового наступу. Про це розповів політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач інтерв’ю Главреду.

Тому тепер Україна повинна уважно стежити за датою, на яку будуть призначені ці військові навчання.

"Ми маємо розуміти, що повномасштабна агресія щодо України з території Білорусі свого часу теж починалася з військового навчання. Проведення спільних навчань на території РБ означає перекидання на білоруську територію російських військовослужбовців у досить великих кількостях. Тому тепер нам потрібно слідкувати за тим, на яку дату будуть призначені ці навчання і розуміти, що це вже буде початком воєнної операції Росії проти України, яка буде закамуфльована під спільні навчання з білорусами", – зазначає Горбач.

За його словами, невідомо, чи білоруські військові підуть воювати проти України, чи ні, але повторне вторгнення з території Білорусі російських військових найімовірніше буде.

"Чи буде Білорусь та її 15-30 тисяч збройних сил брати участь у наступному нападі на Україну чи не будуть – не так суттєво. Набагато важливіше те, що РФ братиме участь у цій спробі повторної агресії з території підконтрольної їй Республіки Білорусь", – каже аналітик.

Також Горбач зазначає, що "дотискати" Лукашенка для втягнення Білорусі у війну Путіну уже не потрібно було, адже Білорусь і так уже втягнена у війну. З території цієї країни в Україну вторгалися російські війська і злітали російські літаки, які бомбили мирні міста.

Тому, за словами аналітика, Путіну потрібно було "дотиснути" для вступу у війну не саму Білорусь, а її армію.

"По суті Білорусь вже втягнута у війну, адже вона бере у ній участь і понесе за це відповідальність. Але фізично білоруські військовослужбовці не беруть участі у боях на території України. Це могло б бути головним мотивом (візиту Путіна у Мінськ – ред.). Тим паче, що вони (Путін і Лукашенко – ред.) обмовилися про це у своїх повідомленнях, коли говорили про спільні військові навчання на території Республіки Білорусь", – зазначає Горбач.

Загроза нового масованого наступу військ РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу потужнішого наступу РФ у 2023 році. Він наголосив, що росіяни одержимі помстою і ніколи не відмовлялися від своїх загарбницьких планів щодо України. Тому не можна відкидати того варіанту, що країна-агресорка Росія і справді може здійснити новий наступ у 2023 році.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж зазначає, що російські загарбники уже не мають шансів покращити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію.

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