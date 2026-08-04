Росіяни обстріляли Київщину дронами: перші деталі про наслідки та постраждалих

Унаслідок чергової атаки ворожих ударних безпілотників у Броварському районі травмовано жінку.

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Росіяни вдарили по Броварському району дронами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скриншот

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РФ атакувала Київщину ударними безпілотниками

У Броварському районі внаслідок атаки травмовано жінку

Також пошкоджено цивільну інфраструктуру

Російські війська ввечері 4 серпня атакували Броварський район Київської області ударними безпілотниками.

Унаслідок ворожої атаки постраждала місцева жителька. Про це повідомляють в Київській ОВА.

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Наразі її надають всю необхідну медичну допомогу.

"На жаль, унаслідок чергової атаки ворожих ударних дронів у Броварському районі травмовано жінку. Їй надається вся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Також у районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та складське приміщення. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

В ОВА закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або безпечних місцях. Повітряна небезпека триває.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у понеділок, 3 серпня, РФ атакувала реактивним "Шахедом" АЗС під Кривим Рогом. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Нагадаємо, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук говорив, що Росія під час ударів по Україні робить ставку на реактивні безпілотники, водночас скорочуючи кількість звичайних дронів.

Крім того, у ніч проти 30 липня російські війська масовано атакували Україну. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких рухалася у напрямку Києва. Через обстріл вибухи лунали у столиці, а також у Дніпрі та Кривому Розі.

Коли дрони РФ зможуть долітати до Львівщини та Волині

Радник президента України Сергій Бескрестнов "Флеш" говорив, що російські ударні безпілотники наразі не здатні ефективно досягати західних регіонів України через відсутність діючих ретрансляторів на території Білорусі.

Однак, за його словами, ситуація може змінитися, якщо Білорусь дозволить використовувати такі засоби зв’язку.

"У такому разі керовані російські дрони, що застосовують нові методи наведення, зможуть загрожувати не лише прикордонним районам, а й областям на заході України, зокрема Львівщині та Волині", - підкреслив він.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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