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У РФ зріс попит на втечу за кордон: СЗР розкрила, чого бояться росіяни

Руслана Заклінська
4 серпня 2026, 20:09
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За даними розвідки, попит на житло за кордоном перевищив рівень 2022 року.
У РФ зріс попит на втечу за кордон: СЗР розкрила, чого бояться росіяни
Кремль намагається закрити дірки в армії без мобілізації / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Головне:

  • У РФ зростають побоювання нової хвилі мобілізації
  • Росіяни активніше шукають житло у Вірменії
  • Ознак масштабної мобілізації наразі немає

У Росії зростають побоювання щодо можливого оголошення нової хвилі мобілізації. У мережі збільшилась кількість запитів про призов, а також зріс попит росіян на оренду житла за кордоном, зокрема у Вірменії. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, у липні кількість пошукових запитів про мобілізацію в російському "Яндексі" сягнула 1,2 мільйона. Водночас у російському суспільстві посилилися тривожні настрої: частка громадян, які оцінюють ситуацію навколо як напружену, зросла з 53% до 57%.

відео дня

Одним із показників зростання страхів серед росіян розвідка називає підвищення попиту на оренду житла у Вірменії. За даними СЗР, кількість охочих винайняти житло в цій країні перевищила рівень лютого 2022 року, коли багато росіян виїжджали за кордон через побоювання мобілізації.

У СЗР також повідомили, що на тлі уповільнення набору контрактників до російської армії Кремль посилює підготовку до можливих мобілізаційних заходів. Зокрема, у РФ різко збільшилася кількість вакансій, пов’язаних із військовим обліком, а регіони отримують сигнали щодо підготовки до можливого призову.

Водночас розвідка зазначає, що наразі немає прямих ознак підготовки до масштабної мобілізації резервістів. Закупівлі медичного майна та військового спорядження залишаються приблизно на рівні минулого року.

"Найімовірніше, до парламентських виборів Кремль не ризикне оголошувати нову хвилю мобілізації. Натомість нестачу особового складу він намагатиметься компенсувати фінансовими стимулами, тиском на роботодавців і перекиданням військових між підрозділами", - зазначили у СЗР.

Чи оголосить РФ мобілізацію - думка експерта

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків та колишній член Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв'ю Главреду розповів, що розмови про мобілізацію 500 тисяч осіб у Росії є радше елементом психологічного тиску на Захід, ніж реальним планом Кремля. За його словами, РФ уже перебуває під значним економічним навантаженням через війну, а масштабне розширення армії може стати для неї критичним ударом.

"Розмови про 500 тисяч - це певною мірою психологічна атака на Захід: мовляв, ми все одно засипаємо вас шапками, не потрібно допомагати Україні", - зазначив Шапран.

Експерт наголосив, що для реалізації такого сценарію Росії довелося б витратити значно більше ресурсів, ніж вона вже спрямувала на війну.

Мобілізація в РФ - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, експерт Корі Шейк оцінив можливості Росії для мобілізації. В інтерв'ю він заявив, що мобілізація малоймовірна через недостатню впевненість Путіна.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про підготовку правової бази для можливого оголошення мобілізації. 22 липня Державна дума схвалила законопроект про розширення кола осіб, придатних до служби за контрактом, а 21 липня Росгвардія оприлюднила проєкт поправок щодо цивільної оборони.

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани Кремля щодо розширення мобілізації. За його даними, за сім місяців до лав російських збройних сил надійшло 221 тисяча осіб, а втрати становили майже 225,5 тисячі, з яких 131 тисяча вбиті і майже 93 тисячі поранені.

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Про джерело: Служба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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