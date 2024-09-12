Віце-президент Трампа закликав заморозити війну в Україні: у Зеленського відреагували

В Офісі президента наголосили, що незважаючи від того, який кандидат виграє на виборах в США, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну.

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У Зеленського відреагували на заяви війце-президента Трампа / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Заяви віце-президента Дональда Трампа про необхідність заморозити війну Росії проти України на тих територіях, які зараз контролюють сторони є "передвиборчим хайпом". Так відреагував на слова Джей Ді Венса радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі проекту "Тема з Мосейчук".

"Впав рівень взагалі глобального політичного процесу. В ньому немає сьогодні аналітичності. Є багато спекулятивних інформаційних складових, бо всі хочуть "хайпанути". Електоральний цикл - це момент, коли ти можеш на всьому "хайпувати", - заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента впевнений, що після виборів позиція кандидатів зазнає кардинальних змін. Михайло Подоляк підкреслив, що незалежно від того, хто при владі — демократи чи республіканці — Сполучені Штати на інституційному рівні продовжать надавати Україні всю необхідну підтримку.

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"Це об’єктивний процес цієї війни. Він незворотній. Суб’єктивно - ти можеш надавати будь-який коментар. Ми тут також можемо дискутувати про фінали війни. І він буде вкрай негативний для Росії", - додав він.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Що цьому передувало

У подкасті Шона Раяна кандидат на посаду віцепрезидента від Трампа Джеймс Ді Венс заявив, що у разі обрання Дональда Трампа на другий термін, його адміністрація тиснутиме на Україну та ЄС, щоб вони погодилися на невигідні переговори з Росією, фактично "заморозивши" бойові дії. Команда Трампа вважає, що окуповані Росією українські території мають залишитися під її контролем, а Кремлю слід надати "гарантію", що Україна не вступатиме до НАТО.

Вибори в США - яка позиція Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 вересня у США відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, де обговорювали й війну в Україні. Гарріс висловила підтримку Києву, тоді як Трамп двічі уникав чіткої відповіді, заявивши лише, що для Америки важливо, аби війна закінчилася.

Навіть Ілон Маск, відомий своєю симпатією до Трампа, визнав успішний виступ опонентки, зазначивши в X (колишній Twitter), що Камала Гарріс "перевершила очікування".

Політолог Петро Олещук зауважив, що для обох кандидатів російсько-українська війна залишається другорядним питанням, а підтримка Гарріс Путіним — лише тактичний хід. Трамп же намагається уникати конкретики, щоб не втратити підтримку різних груп виборців, додав Олещук.

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