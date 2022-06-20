Скільки може тривати затяжна фаза війни: військовий експерт дав прогноз / колаж ua.depositphotos.com

Повномасштабна війна Росії проти України з кожним днем все сильніше і сильніше переходить в затяжну фазу. Про це заявив відомий військовий експерт Олег Жданов у коментарі "24 каналу".

Фахівець вважає - затяжна фаза війни може тривати як мінімум ще місяць або півтора.

Жданов нагадав, що раніше в Міноборони України озвучили, скільки військової техніки втратили ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ. В цілому, за його словами, ці цифри збігаються з кількістю необхідної техніки від країн Заходу, яку озвучували в Офісі президента.

"Коли вони вирівняються за чисельністю в плані надання нам техніки, озброєння, тоді можемо говорити про формування ударного угруповання", – підсумував експерт.

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Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.

Пізніше генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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