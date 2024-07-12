Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу - відповідь нардепа

16 липня закінчується 60-денний період, який влада давала українцям для поновлення персональних даних у ТЦК, ЦНАПі або "Резерві+".

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Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Уже 16 липня в Україні спливає термін, який було встановлено для оновлення персональних даних у ТЦК. Після цього люди, які не зробили цього, ризикують бути оштрафованими. Однак багато хто задається питанням, що робити, якщо не зміг вчасно оновити дані через великі черги в ТЦК і ЦНАП. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко розповів деталі Києву24.

Він стверджує, що військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані, незалежно від того, минув термін чи ні.

"Дивіться, від того, що настає дата 16 липня... це жодним чином не говорить про те, що після цієї дати... Тобто так, автоматично всі після цієї дати стають ухильниками, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу підкреслити, що ТЦК має провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним військовозобов'язаним громадянином", - каже нардеп. відео дня

Федієнко стверджує, що люди, які не змогли оновити дані до 16 липня, зможуть це зробити після і навіть без штрафу. Він додав, що такі люди самостійно усунули таке правопорушення.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти до ТЦК для оновлення даних. Військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін. Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

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