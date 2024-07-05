Арештують рахунки і майно: що чекає деяких оштрафованих ТЦК громадян - Мін'юст

У відомстві пояснили, що буде, якщо громадянин ухилятиметься від військового обліку і не оплатить добровільно штраф від ТЦК.

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Несплата штрафу від ТЦК загрожує громадянам арештом майна і рахунків / Колаж: Главред, фото: flickr

Нещодавно набув чинності закон, який запроваджує нові штрафи за ухилення від мобілізації. У Міністерстві юстицій роз'яснили, яким чином діятиме закон щодо тих, хто ухиляється від військового обліку та не оплачує за це штраф.

Коли громадянин, що ухиляється від обліку, не сплачує добровільно штраф, йому загрожує арешт коштів на рахунках з подальшим списанням і арешт майна. Останнє потім можуть реалізувати.

"Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію в Автоматизованій системі виконавчого провадження (далі — АСВП)", - ідеться в пресрелізі Мін'юсту. відео дня

Для цього не потрібно відвідувати відповідний орган державної виконавчої служби, достатньо перевірити інформацію онлайн через АСВП.

Щоб дізнатися, чи є людина в Автоматизованій системі виконавчого провадження, можна застосувати такі параметри на офіційному вебсайті:

ПІБ.

Число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи.

Найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача.

Номер виконавчого провадження.

Що таке Міністерство юстиції України? Міністерство юстиції України (скорочено Мін'юст) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, після 16 липня повістки в Україні зможуть надсилати звичайною поштою - одразу після того, як спливе встановлений новим законом про мобілізацію термін у 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

Раніше стало відомо, що в Україні чоловіків віком від 25 до 60 років нараховується більше 11 мільйонів. Потенційно вони можуть бути мобілізовані, проте 565 тисяч із них вже отримали бронь від мобілізації.

Напередодні повідомили, що українська влада дала можливість ув'язненим громадянам стати на захист держави. Понад 3 тисячі засуджених вже мобілізували. Проте ще 27 тисяч потенційно можуть також приєднатися до ЗСУ в обмін на умовно-дострокове звільнення.

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