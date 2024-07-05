УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Арештують рахунки і майно: що чекає деяких оштрафованих ТЦК громадян - Мін'юст

Анна Косик
5 липня 2024, 18:23
87
У відомстві пояснили, що буде, якщо громадянин ухилятиметься від військового обліку і не оплатить добровільно штраф від ТЦК.
Документ, ТЦК
Несплата штрафу від ТЦК загрожує громадянам арештом майна і рахунків / Колаж: Главред, фото: flickr

Нещодавно набув чинності закон, який запроваджує нові штрафи за ухилення від мобілізації. У Міністерстві юстицій роз'яснили, яким чином діятиме закон щодо тих, хто ухиляється від військового обліку та не оплачує за це штраф.

Коли громадянин, що ухиляється від обліку, не сплачує добровільно штраф, йому загрожує арешт коштів на рахунках з подальшим списанням і арешт майна. Останнє потім можуть реалізувати.

"Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію в Автоматизованій системі виконавчого провадження (далі — АСВП)", - ідеться в пресрелізі Мін'юсту.

відео дня

Для цього не потрібно відвідувати відповідний орган державної виконавчої служби, достатньо перевірити інформацію онлайн через АСВП.

Щоб дізнатися, чи є людина в Автоматизованій системі виконавчого провадження, можна застосувати такі параметри на офіційному вебсайті:

  • ПІБ.
  • Число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи.
  • Найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача.
  • Номер виконавчого провадження.

Що таке Міністерство юстиції України?

Міністерство юстиції України (скорочено Мін'юст) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, після 16 липня повістки в Україні зможуть надсилати звичайною поштою - одразу після того, як спливе встановлений новим законом про мобілізацію термін у 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

Раніше стало відомо, що в Україні чоловіків віком від 25 до 60 років нараховується більше 11 мільйонів. Потенційно вони можуть бути мобілізовані, проте 565 тисяч із них вже отримали бронь від мобілізації.

Напередодні повідомили, що українська влада дала можливість ув'язненим громадянам стати на захист держави. Понад 3 тисячі засуджених вже мобілізували. Проте ще 27 тисяч потенційно можуть також приєднатися до ЗСУ в обмін на умовно-дострокове звільнення.
Інші новини по темі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація ТЦК та СП
Реклама

Головне за день

Погода трохи змінюється: у яких областях будуть дощі

Погода трохи змінюється: у яких областях будуть дощі

19:31 Синоптик
Графіки вимкнення світла на 6 липня: у які години обмеження будуть більшими

Графіки вимкнення світла на 6 липня: у які години обмеження будуть більшими

18:43 Україна
Країну атакувала найсильніша 9-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм

Країну атакувала найсильніша 9-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм

18:19 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Шторм сягнув максимально можливої позначки: в Україну увірвалася 9-бальна буря 18725

Шторм сягнув максимально можливої позначки: в Україну увірвалася 9-бальна буря

Війна закінчиться плачевно: Жданов розкрив найгірший сценарій подій на фронті 7595

Війна закінчиться плачевно: Жданов розкрив найгірший сценарій подій на фронті

Мирний план завершення війни вже став відомим? 4371

"Мирний план" завершення війни вже став відомим?

Що не можна підключати до генератора: важливі поради, які збережуть техніку 3895

Що не можна підключати до генератора: важливі поради, які збережуть техніку

Останні новини

19:31

Погода трохи змінюється: у яких областях будуть дощі

19:13

Копійчаний засіб врятує весь урожай: як назавжди позбутися бур'янівВідео

19:10

Росія хоче відкрити третій фронт в Україні і вибрала напрямокПогляд

18:43

Графіки вимкнення світла на 6 липня: у які години обмеження будуть більшими

18:41

Чим можна знищити берізку польову на городі: результат приголомшить всіхВідео

Десятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в УкраїнуДесятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в Україну
18:23

Арештують рахунки і майно: що чекає деяких оштрафованих ТЦК громадян - Мін'юст

18:19

Країну атакувала найсильніша 9-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм

17:58

Путін поскаржився Орбану на Україну і висунув цинічні вимоги - що відомоВідео

17:22

Мешканцям села в Британії заборонено жити у своїх будинках - у чому причина

Реклама
16:58

Кому потрібна заморозка війни в Україні?Відеоблоги

16:47

"Росіяни бояться": в ЗСУ пояснили несподівану зміну тактики РФ біля Торецьку

16:42

Ердоган заявив, що Путін миротворець, а західні лідери провокують війну - деталі

16:26

ОККО і "Повернись живим" передали ще 50 гранатометів підрозділам ТрО. Ініціативу ОКО за ОКО 2 завершено

16:22

Повне закриття неба над Україною: відомо, чи можливо досягти такого ефекту

16:07

Лідер легендарного західного рок-гурту на концерті яскраво підтримав Україну

16:04

Орбан поїхав у Москву на переговори з Путіним: в МЗС України жорстко відреагували

15:50

Можна займатися прибиранням чи ні: важливі прикмети 6 липня

15:40

За добу РФ запустила майже 300 розвідувальних дронів: у ЗСУ попередили про цілі

15:40

Орбан в Москві - що сказав Путін угорському прем'єру про Україну

15:36

Чим можна замінити кондиціонер у спеку: поради, які допоможуть охолодити будинокВідео

Реклама
15:34

"Будьте готові. Вся країна": названо найважчий період для України - прогноз

15:29

Спека в Україні посилиться: у яких областях температура зашкалюватиме

15:21

Яка витрата палива у генератора: електрика буде під час довгих відключеньВідео

15:13

"Це не остання": в ГУР розкрили нові деталі таємної операції "Рибалка"

15:09

Як ловити щуку влітку: полювання на справжній трофей

15:04

У росіян є успіхи: ворог розвиває наступ на Торецькому напрямку - DeepState

14:33

Ненудний салат з огірків за 5 хвилин: шикарний рецептВідео

14:28

Цілий день зі світлом: названі дати, коли в областях взагалі не буде обмежень

14:26

Чи можна запивати таблетки чимось крім води - відповідь спеціалістів

14:18

Чому собака починає вити: що відбувається і чи не віщує це біду

14:15

Він не представляє позицію ЄС: Боррель різко висловився про візит Орбана в Росію

14:12

"Інакше армія РФ пішла б у наступ": стала відома найбільша проблема окупантів

13:52

"Кремлівське сміття": шанувальники зацькували зрадницю Ані Лорак - причина

13:19

Чоловік навів ракети РФ на будинок жінки, бо вона не відповіла йому взаємністю

13:11

Нардеп натякнув на зміни в Кабміні - кому загрожує звільнення

13:00

Інтерв'ю Зеленського Такеру Карлсону - чому соцмережі обурюються

12:55

Вихід ЗСУ з Часового Яру: Згурець розповів, чи є передумови для такого кроку

12:38

В ООН наполягатимуть, щоб Росія вивела свої війська з України: названо терміни

12:37

Орбан летить на зустрічдо Путіна: що везе скандальний прем'єр в Москву

12:37

Чого не можна робити під час грози у квартирі: поради, які врятують

Реклама
12:04

Помідори будуть солодкі, як мед: чим потрібно підживлювати плоди

12:03

Членство України в НАТО та закінчення війни: Столтенберг зробив важливу заяву

11:55

В Україні зменшать відключення світла - в чому причина

11:52

Популярна блогерка померла після пластики

11:50

Ціни зростатимуть ще: в Мінекономіки поділилися невтішним прогнозом

11:48

Родитимуть ледь не до зими: чим підгодувати кабачкиВідео

11:24

Таких об'єктів більше немає: РФ втрачає військово-морський центр у Криму - ВМС

11:02

"І в радості, і в горі": ведуча Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж

10:59

"Треба валити": Пугачова попередила своїх друзів про небезпеку залишатися в Росії

10:43

Мандата немає: Орбан озвучив, хто займеться мирними переговорами щодо України

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти