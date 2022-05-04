Армія РФ намагається наступати на трьох напрямках – Арестович/ Reuters, Офіс президента

На фронті зараз ідуть тактичні дії. Російські загарбники намагаються просуватися, проте українські військові стримують наступ і не пропускають їх вперед.

На стороні ворога перевага у наявних засобах, проте вона їм не допомагає. Не дивлячись на те, що в окупантів є перевага в авіації та артилерії, це не дає їм змоги виконати поставлені перед ними керівництвом РФ військові та політичні завдання. Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

Він розповів, що ситуація на фронті суттєво не змінилася у порівнянні з попередніми днями. Російські загарбники намагаються наступати на трьох напрямках:

Ізюмському,

Запорізькому,

Херсонському.

Періодично на цих напрямках зменшується інтенсивність бойових дій, проте це не означає припинення боїв, зазначає Арестович.

"На фронті є свої паузи, наприклад, на Ізюмському напрямку вона тривала 4 доби. Це не означає припинення бойових дій, просто знизилась інтенсивність. Це пов'язано із тим, що ми вразили там три командні пункти, а це завжди збиває з пантелику. Також, окупанти проводили певну ротацію, та й "видихнулись" вже – вони несуть величезні втрати," – каже радник голови Офісу президента.

Така ж ситуація на Запорізькому і Херсонському напрямках. Українські військові там успішно протистоять ворогу і відбивають наступ силами артилерії, десанту та партизанів, тому окупантам дуже важко накопичувати там свої сили.

Раніше Арестович зазначив, що окупаційні війська Росії не змогли провести масштабний наступ на Донбасі і наразі кидають свої сили частинами, щоб виснажити сили армії України. Вони прагнуть не допустити початку наступу українських військ на захоплені позиції. За словами радника голови ОП, потрібно готуватися до тривалої війни.

Нагадаємо, раніше американський військовий історик російського походження Макс Бут пояснив можливі майбутні ходи Путіна у війні проти України. Він зазначив: якщо російський диктатор стягне в Україну більше танків і живої сили, це підвищить ризик виникнення в РФ масових протестів.

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