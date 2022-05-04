По всій Росії десятками підпалюють військкомати - Арестович

На думку Олексія Арестовича, радника керівника Офісу президента, такі дії здійснюються для того, щоб зірвати мобілізацію в Росії.
По всій Росії невідомі особи почали підпалювати будівлі військових комісаріатів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі на каналі російського правозахисника Марка Фейгіна в YouTube.
"Ти знаєш, що військкомати зараз горять по всій РФ. Реально вже десятки випадків", - сказав він.
За словами Арестовича, невідомі залишають на підпалених будівлях військкоматів букву "Л". Вона означає, що працює якась організація "Легіон Росії".
Радник керівника ОП запевнив, що у нього є численні докази таких епізодів – мовляв, йому надсилають такі фотознімки з РФ.
"І скрізь ставлять букву "Л" красиво. Мені шлють десятки фото з Росії, де ця буква "Л". Легіон запрацював", - додав арештичитайте також"Бомжі з автоматами і найманці всякі": Арестович розкрив сценарій нового наступу Росії
Нагадаємо, раніше Арестович говори про те, що росіяни вже в найближчі дні може оголосити захоплення Донбасу і частково півдня своєю перемогою у війні проти України.
За його словами, політичні цілі Росії у війні проти України не змінюються.
"Я так думаю, вони погодилися, що перемогою в цій війні можна буде вважати вихід на адміністративні кордони Донецької, Луганської та Херсонської областей, частково, можливо, і Запорізької", - зазначив Арестович.
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