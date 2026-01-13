Рус
"Ситуація погіршується": сотні будинків без опалення, названо цілі ударів РФ

Олексій Тесля
13 січня 2026, 20:12
Найбільша концентрація ударів припала на Київ, без опалення залишаються сотні будинків.
опалення
Українців попередили про серйозні перебої з опаленням / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • У Києві без тепла залишаються 472 будинки, найбільше - у Печерському районі
  • В окремих будинках було знижено рівень або злито теплоносій
  • Не варто очікувати істотного поліпшення ситуації

В Україні без опалення залишаються близько 1,5% житлових будинків, у Києві без тепла залишаються 472 будинки, найбільше - у Печерському районі, повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.

За його словами, вночі російські війська атакували 15 об'єктів критичної інфраструктури, зокрема ТЕС і ТЕЦ у різних регіонах України, передає Lb.ua.

Де найбільше "прильотів"

Найбільша концентрація ударів припала на Київ. "Зараз з понад 12 тисяч будинків міста без опалення станом на 13 годину перебувало 472 будинки", - зазначив Ковальчук.

Найскладніша ситуація зафіксована:

  • у Печерському районі - 197 будинків без опалення;
  • у Шевченківському - 123;
  • у Голосіївському - 71.

В окремих будинках було знижено рівень або злито теплоносій, що в більшості випадків дозволило зберегти мережі цілими. Зараз відбувається повторний запуск систем опалення.

Ковальчук зазначив, що всі ремонтні бригади в постраждалих районах повністю задіяні, а також залучаються аварійні бригади з інших районів. При цьому нічна атака не вплинула на роботу систем водопостачання та водовідведення Києва.

Яка ситуація з відключеннями

В цілому в Україні опалюються 98,5% житлових будинків (понад 70 тис.), 99% об'єктів соціальної сфери (24,5 тис.), працюють 17,5 тис. котелень. У Києві функціонують понад 1300 пунктів незнищенності та додаткові пункти обігріву, також задіяні резервні генератори великої потужності.

'Ситуація погіршується': сотні будинків без опалення, названо цілі ударів РФ
/ Главред

До чого готуватися українцям

Протягом зими українцям не варто очікувати істотного поліпшення ситуації із забезпеченням електроенергією, повідомив в ефірі каналу Київ24 директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"На сьогоднішній день більшість районів Києва знаходяться без електричної енергії. Крім того, додатково немає опалення – зараз вже і в Святошинському районі. Ми бачимо, що з кожним разом, з кожним ударом ситуація погіршується. А не може бути інакше. Система не може витримати постійні удари, як би енергетики не ремонтували. Позитиву, що наша енергосистема протягом зими буде покращувати свою роботу, – у мене немає такої ілюзії", – каже Омельченко.

Мета ударів РФ по Україні

Експерт зазначив, що дії ворога цілком передбачувані і їх можна було спрогнозувати ще кілька місяців тому.

"Росіяни хочуть відрізати лівий берег від правого в енергетичній системі, відокремити Одеський регіон. Вони це роблять для того, щоб дестабілізувати енергетичну систему, щоб люди залишилися без тепла і електричної енергії. Щоб у країні виник хаос, політична дестабілізація, почали тиснути на владу, щоб змусити владу йти на ті умови, які запропонував Путін. Все це було цілком прогнозовано", – додав Омельченко.

ДТЕК про відключення: головне

Через обстріли, сильні холоди і перевантаження мереж у Києві почастішали локальні аварії. У ДТЕК попередили, що з цієї причини частина містян може надовго залишитися без електропостачання.

Раніше повідомлялося, що ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки і негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки і перейти до аварійних обмежень у Києві та ряді інших областей.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Про персону: Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

