'Ситуація складна': Україна може опинитися без ракет від США - Жданов

Перспективи щодо майбутніх рішень Трампа на посаді президента США наразі туманні.

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Трамп навіть ще не визначився зі спецпредставником щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Головні тези Жданова:

Трамп може давати нелогічні розпорядження щодо України

Передбачити чи передаватиме Трамп ракети Україні складно

Джо Байден нещодавно надав Україні дозвіл на удари далекобійними ракетами США по країні-агресору Росії. Це дуже важливе рішення, яке дає більше можливостей Україні, адже США ще до цього надали ЗСУ необхідне для ударів озброєння.

Однак вже менш як за два місяці його каденція на посту президента США закінчиться і приймати важливі рішення у Штатах буде Дональд Трамп. Але передбачити, якою буде його політика щодо України наразі неможливо. Про це військовий експерт полковник запасу Олег Жданов розповів в інтерв'ю Главреду.

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"З Трампом ситуація складна, тому що, як написало одне з американських видань, "характер Трампа такий, що з багатьох питань він сам ще не знає, як робитиме". Він дуже імпульсивна людина і здатна дати абсолютно нелогічне розпорядження", - наголосив він.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Жданов додав, що з одного боку Трамп прекрасно розуміє, що програти США не можуть перед РФ, але з іншого - республіканець не хоче оплачувати з кишені американських платників податків війну в Україні.

Дозвіл на удари по РФ американським озброєнням

Нагадаємо, Джо Байден за два місяці до вступу на посаду Дональда Трампа надав Україні дозвіл використовувати американське озброєння для ударів вглиб Росії.

У цьому рішенні Байдена підтримали чимало світових лідерів. Наприклад, президент Польщі Дуда заявив, що дозвіл на удари по Росії від Штатів може стати вирішальним моментом у війні.

Однак, як писав Главред, знайшлись і противники дозволу на удари по РФ. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що це рішення нібито може зірвати мирні переговори.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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