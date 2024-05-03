'Ситуація серйозна': існує загроза оточення ЗСУ на кількох напрямках - експерт

Військовий експерт назвав ключові напрямки фронту, на яких росіяни намагаються взяти українські війська в оперативне оточення.

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На фронті існує загроза оперативного оточення на кількох напрямках / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 43 окрема механізована бригада

Ситуація на фронті стає все більш загрозливою. Росіяни створюють умови для оперативного оточення на кількох напрямках бойових дій на Сході України. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов

"На Вугледарському напрямку окупанти намагаються відрізати українське угрупування, зосереджене у Вугледарі. Тому спостерігається така активність на Мар'їнській ділянці фронту, де один із флангів якраз зосережено в бік українських позицій у районі Вугладару", - зазначив Снєгирьов.

Крім того, загроза оперативного оточення Сіверська на Лиманському напрямку.

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"Це одночасні удари з району Білогорівки Луганської області, і виїмка Донецької області. Ситуація досить серйозна. Але основний напрямок удару - в районі Часового Яру. Окупанти використовують тактику флангових охоплень позицій ЗСУ", - додав він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Наступ РФ на Сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Силам оборони України вдалося покращити ситуацію в районі населеного пункту Очеретине, відбивши ряд позицій у російських окупантів. Про це повідомив командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що Україна не зможе перемогти у війні самостійно, якщо буде тільки націлена на знищення живої сили та техніки ворога.

Російські окупанти намагаються просунутись західніше від Мар'їнки та Авдіївки для подальшого наступу на Курахове та Покровськ. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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