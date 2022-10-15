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"Росія програє": у Зеленського закликали партнерів "прийняти цю аксіому"

15 жовтня 2022, 17:59

Росія може, повинна і зобов'язана програти, впевнений Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк передрік поразку РФ у війні / Фото УНІАН, ОП

Росія зазнає поразки у війні з Україною, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це він написав у своєму Twitter і запропонував партнерам України "прийняти цю аксіому".

"Росія може, повинна і зобов'язана програти. І вона програє...", - зазначив представник Офісу Володимира Зеленського.

Він також вказав на те, що усвідомлення партнерами цього "полегшить всі процеси".

"Рекомендую партнерам остаточно прийняти цю аксіому. Це різко прискорить і полегшить всі необхідні процеси", - додав Подоляк.

подоляк

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмові Росії від мирних переговорів.

На його думку,"постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор-це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству",-заявив він.

Читайте ще:

Михайло Подоляк війна Росії та України
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