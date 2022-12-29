"Ситуація підвисла": Буданов назвав умову виходу з глухого кута на фронті

Росія знаходиться "в повному глухому куті", зазнаючи надзвичайно високих втрат, підкреслив Кирило Буданов.

Кирило Буданов / УНІАН

На полі бою на поточний момент жодній зі сторін не вдається досягти значущих проривів на фронті, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Ситуація просто підвисла. Руху немає", - підкреслив він у коментарі ВВС.

Глава ГУР уточнив, що на сьогодні Росія знаходиться "в повному глухому куті", зазнаючи надзвичайно високих втрат. Разом з тим він попередив, що Кремль вже прийняв рішення оголосити про чергову хвилю мобілізації.

Водночас співрозмовник пояснив, що українській армії на багатьох напрямках як і раніше не вистачає ресурсів для подальшого просування вперед.

"Ми не можемо завдати їм поразки на всіх напрямках в повному обсязі. Але і вони теж не можуть, ми дуже сильно чекаємо нових поставок озброєнь, а також надходження більш просунутих типів озброєння", — додав Буданов.

Ситуація на Донбасі

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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