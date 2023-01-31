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РФ "вистачає снарядів і техніки": експерт спрогнозував терміни наступу окупантів

31 січня 2023, 16:01
Наступ окупантів РФ неминучий і абсолютно логічний, вважає Кирило Сазонов.
ВСУ, Сазонов
Кирило Сазонов прогнозує новий наступ окупантів / Колаж фото УНІАН і Скріншот з відео

Російські окупанти можуть перейти в широкомасштабний наступ в Україні, проте є сумніви в тому, що це відбудеться 24 лютого, заявив військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов.

"Ми всі знаємо любов Росії до символічних дат. Але в минулому році ми вже не вгадали ані з 9 травня, ані зі 100-річчям створення Радянського Союзу (30 грудня. - Главред), так що навряд чи новий наступ буде настільки прив'язаний до дати", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим співрозмовник говорить про те, що наступ РФ неминучий і абсолютно логічний, про що раніше говорив президент Володимир Зеленський і Головком ЗСУ Валерій Залужний.

Він пояснив, що Росія не досягла жодної з цілей так званої спецоперації, однак в окупантів ще вистачає снарядів і техніки, а також проведена велика мобілізація.

"Їх підстьобує те, що вони хотіли б отримати хоч якийсь результат до того, як Україна отримає те, що було їй обіцяно до і під час "Рамштайна", а також танки, на яких зійшлися пізніше. Самі по собі танки – це важливо, плюс бронетехніка (наприклад, Bradley) і те, що дають без танків – це вже три з хвостиком повноцінних механізованих бригади. Плюс артилерія, ракети і все інше... Росія розуміє, що через кілька місяців, коли все обіцяне вже буде тут, ЗСУ стануть набагато сильнішими. Тому логічно завдати удару до того, як Україна отримає озброєння", — додав Сазонов.

Загроза нового наступу РФ

Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.

При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, російські окупанти не зможуть повторити сценарій широкомасштабного наступу, який був у лютому 2022 року.

У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація.

Читайте більше:

Кирило Сазонов війна Росії та України
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