Ситуація може загостритись: полковник ЗСУ назвав головну ціль росіян на фронті

Військовий експерт зазначає, що план РФ полягає в дестабілізації ситуації в Україні.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-mozhet-obostritsya-polkovnik-vsu-nazval-glavnuyu-cel-rossiyan-na-fronte-10547396.html Посилання скопійоване

Росіяни концентрують сили для наступу в 2 областях України / Колаж Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що березень і квітень будуть складними для України, а на кінець травня-початок літа Росія готує новий наступ. Кремль намагатиметься розхитати ситуацію всередині країни для того, щоб використати це для досягнення позитивного для себе ефекту на полі бою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Я думаю, що навряд чи Росія проведе широкомасштабний наступ. Завдання Москви - спробувати до кінця травня-початку червня розхитати ситуацію всередині України, спекулюючи на темі завершення президентського терміну чинного глави держави. Росіяни вже зараз запустили інформаційно-психологічну операцію і піднімають це питання", - зазначив Світан.

Крім того, військовий експерт вказує на те, що ворог спробує чинити тиск на деяких напрямках на фронті, застосовуючи залишки своїх наступальних сил.

відео дня

"Найімовірніше, противник сконцентрує зусилля на Донецькому напрямку. Оптимальний для нього варіант - вести наступальні дії в Донецькій і Луганській областях, по лінії від Вугледара до Куп'янська", - вказує він.

Світан також наголошує, що наразі не можна точно сказати, де конкретно буде головний удар.

"Усе залежить від того, як складеться лінія фронту приблизно через місяць-півтора. Росія розраховує, що її операція з розгойдування ситуації в Україні призведе до невизначеності та втрати Києвом контролю над ситуацією. Чим Москва хоче скористатися і на полі бою", - резюмував Роман Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська намагаються захопити ще один населений пункт в Донецькій області. Про це заявив речник Операції об'єднаних сил на півдні України Дмитро Лиховій у програмі Радіо Свобода.

На Авдіївському напрямку вдалося зупинити просування ворога станом на вечір 4 березня, повідомив у програмі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій.

Після виведення Збройних сил України з Авдіївки в Донецькій області російські окупанти продовжують просування вперед. Це створює певні обурення щодо майбутньої ситуації на цьому напрямку фронту, повідомляє CNN.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.