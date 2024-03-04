ЗСУ зупинили просування Росії під Авдіївкою - ОСУВ "Таврія"

У Збройних силах підтвердили, що ворог частково контролює два населені пункти.

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Бої під Авдіївкою - одні з найгарячіших на фронті / Колаж: Головред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На Авдіївському напрямку просування ворога станом на вечір 4 березня зупинено, заявив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Від початку сьогоднішньої доби і до 18 години на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське", - підкреслив він.

На вказаному напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізувати. Просування ворога припинено, підкреслив представник "Таврії".

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При цьому села Бердичі і Тоненьке противник частково контролює.

"Але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат, тож просування ворога зупинено ще на цьому рубежі", - ще раз зауважив Лиховій.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація під Авдіївкою - дані DeepState

Ще вранці, 4 березня, OSINT-спостерігачі зауважували безуспішні штурми ворогом села Бердичі.

В Орлівці тривало накопичення живої сили противника для нарощування тиску і захоплення решти села. Село не перебуває під повним контролем росіян.

На ранок понеділка між Тоненьким і Орлівкою противник дещо покращив своє тактичне положення. Тривали постійні бої в Первомайському та околицях.

Спроби ворога зайти в Красногорівку було успішно зупинено. Росіяни посилили тиск на Новомихайлівку і продовжували закріплюватися у руїнах.

Що зараз відбувається неподалік міста

Населені пункти Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське залишаються напрямком основного удару російських окупантів після загарбання Авдіївки.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін раніше уточнював, що РФ суне по всій смузі з величезною кількістю окупантів.

"Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: величезна кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою. Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, в цілому мало що змінилось - ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії", - вказував Жорін.

Тим часом українські військові висловлюють серйозні занепокоєння через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що нині сильно відчувається перевага російських окупантів і вони вважають це "поворотним моментом" у війні.

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