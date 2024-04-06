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"На відновлення піде півтора-два роки": до чого готуватися мешканцям Харкова

Юлія Закрепа
6 квітня 2024, 02:32
На відновлення спроможностей української енергосистеми виробляти необхідну кількість енергії піде півтора-два роки.
'На відновлення піде півтора-два роки': до чого готуватися мешканцям Харкова
На Харківщині ворог обстрілює енергооб'єкти / колаж: Главред, скріншот: відео

В інтервʼю Главреду директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про регіони, які найбільше постраждали від атак РФ та спрогнозував, до чого готуватися мешканцям Харкова і наскільки критична ситуація.

Харченко вважає, що ситуація в Харкові дійсно дуже складна і вимагає інтенсивної роботи щодо відновлення спроможностей як електричних, так і для постачання тепла.

"Тому що там навіть більш важливим є вирішення питання, яким чином будуть забезпечуватися теплом ті частини міста, які постраждали найбільше від руйнування теплоелектроцентралі. Є багато роботи над цим питанням, але я певен, що вирішити питання з опаленням до початку опалювального сезону можливо. Питання електромереж так само буде вирішено - вони так само будуть відновлені. Роботи тривають і триватимуть надалі. Питання в тому, що пошкоджена генерація, і це більш небезпечно, тому що, на жаль, генераційні обʼєкти швидко відновити неможливо", - зазначив експерт.

відео дня

Харченко наголосив, що на відновлення спроможностей української енергосистеми виробляти необхідну кількість енергії піде півтора-два роки.

Атака РФ по Харкову

Нагадаємо, що війська РФ вдарили по Харкову авіабомбами, є приліт. Окупаційні війська агресора Росії завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову та Харківській області. Відомо про прильоти у Шевченківському районі міста та декількох населених пунктах регіону.

Олег Синєгубов розповів про загрозу РФ "захопити Харків". За його словами, плани росіян щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше. Однак, він також зазначив, що на Куп'янському напрямку окупанти "стираються" просто вщент вже фактично 10 місяців.

Мер Ігор Терехов повідомив, що Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру у Харкові. Міський голова повідомив, щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія у Харкові, потрібно вже більше ніж 10 мільярдів доларів і кожного дня ця сума лише збільшується.

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