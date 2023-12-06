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Ситуація критична, про контрнаступ ЗСУ вже не йдеться - Горбач

Ангеліна Підвисоцька
6 грудня 2023, 00:03
Українські військові змушені перейти до фази оборони, бо для контрнаступу немає зброї і боєприпасів.
Володимир Горбач, ВСУ, США
Україна у важкій ситуації через відсутність нового пакету допомоги від США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Главред

Конгрес США досі не ухвалив рішення про військову допомогу Україні. Через це у США вже закінчуються кошти, що загнало Україну в критичну ситуацію. Нестача зброї призвела до того, що у ЗСУ вже немає можливості йти в контрнаступ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

Він переконаний, що республіканці розуміють всю складність ситуації і свідомо створюють її, адже для них важливіше, щоб влада підтримала їхню позицію щодо міграції, а Україна просто задіяна в їхній "грі".

"Те, що кошти на цей рік закінчуються – правда. Не думаю, що це катастрофічно для нас, але ми бачимо і розуміємо, що ми переходимо до фази оборони, і про наступи вже мова не йде – для них у нас немає зброї і боєприпасів. Якщо Сполучені Штати тривалий час будуть паралізовані, в якихось особливо критичних моментах ми можемо отримати допомогу від інших країн (перш за все, від Європейського Союзу). Але це, звичайно, робить нашу перемогу дуже примарною", - каже Горбач.

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Аналітик вважає, що без американської допомоги Україна може програти війну, якщо це все затягнеться надовго.

"Будь-які затримки будуть негативно впливати на ситуацію на фронті", - додав Горбач.

Хто такий Володимир Горбач?

Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 50 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Затримка допомоги Україні від США

Дипломат Валерій Чалий розповів про проблеми через затримку допомоги від США і заявив, що ЗСУ залишаться без зброї, якщо цю допомогу не виділять. Він переконаний, що цієї зброї вистачить українським військовим лише до літа 2024 року.

Пізніше у США зробили гучну заяву про військову допомогу Україні і зізналися, що поставки зброї можуть припинитися, якщо Конгрес США не прийме рішення про фінансування. Зараз Конгрес вирішує, чи продовжувати підтримку України або" ігнорувати уроки історії і дозволити Путіну переважати", говорить радник президента США Джо Байден з питань безпеки Джейк Салліван.

5 грудня глава офісу президента Андрій Єрмак прямо заявив, що Україна ризикує програти війну, якщо США не виділять новий пакет військової допомоги. Без цієї зброї у ЗСУ не буде можливості звільнити окуповані території.

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