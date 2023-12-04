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Пролунали вибухи і почалася пожежа: росіяни атакували Харківщину "шахедами"

Ангеліна Підвисоцька
4 грудня 2023, 22:35
Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури.
шахед, спасатели
Росіяни атакували Харківську область "шахедами" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС

Російські окупанти увечері 4 грудня атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" Харківську область. В регіоні було чути вибухи. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Декілька груп "шахедів" були помічені у Шевченківському та Балаклійському районах. Вони летіли у напрямку Ізюмського району та Чугуєва.

атака на Харьковщину
Росіяни атакували Харківську область "шахедами" / фото: скріншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Ізюмський та Чугуївський райони опинились під ударом. Там були влучання по об'єктах цивільної інфраструктури.

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"Виникли кілька пожеж ... Екстрені служби працюють на місцях", - заявив Синєгубов.

Він зазначив, що поки інформації про постраждалих нема. Водночас місцевим жителям слід перебувати в укритті до відбою повітряної тривоги.

атака на Харьковщину
Росіяни атакували Харківську область "шахедами" / фото: скріншот

У ніч на 2 грудня РФ вдарила ракетами по Дніпру. Наслідки ударів уточнюються, територію обстежують рятувальники. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також повідомлялося, що у ніч на 2 грудня єдиний незбитий дрон влучив у об'єкт інфраструктури на Одещині. Окупанти вночі вдарили по Україні 11-ма дронами та однією ракетою. Вдалося збити усе, крім одного дрона.

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