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"Ситуація катастрофічна": у Дуди відповіли на заклик Зеленського зустрітися на кордоні

Альона Вороніна
22 лютого 2024, 11:00
В адміністрації президента Польщі вважають, що зустріч для вирішення питання щодо кордону є необхідною, але провести її потрібно не на кордоні.
Анджей Дуда, блокада поляками границы, Владимир Зеленский
У Дуди відповіли на заклик Зеленського зустрітися на кордоні/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

В адміністрації польського президента Анджея Дуди підтримали заклик президента України Володимира Зеленського провести зустріч, щоб вирішити проблему щодо кордону. Але при цьому там вважають, що її потрібно провести не на кордоні, а в іншому місці.

Про це сказав державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера в ефірі TVN24. При цьому він наголосив, що проблема дуже серйозна, і ситуація зараз катастрофічна з обох сторін.

"Президент виступає за те, щоб вести цей діалог. Тільки так можна вирішити цю велику проблему. Проблема двостороння і дуже потужна... Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", – зазначив він.

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Чиновник наголосив, що зараз потрібно провести зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України, а також з представниками ЄС. Але він не уточнив, чи готовий польський президент Анджей Дуда бути "патроном" зустрічі.

У той же час Дера наголосив, що краще провести таку зустріч у Варшаві, Жешуві або Любліні, а на кордоні її проводити не варто, адже "це не найбезпечніше" місце.

"Звісно, ​​це не будуть довгі обговорення, тому що вони не можуть відбуватися там. Це про символ. Ідея полягає в тому, щоб очистити кордон", – додав державний секретар канцелярії президента Польщі.

Блокада поляками кордону з Україною

Раніше повідомлялося, що польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень з 20 лютого. Вони заявили, що заблокують не тільки прикордонні переходи між країнами, а й доступ до залізничних перевалочних станцій та морських портів.

20 лютого польські фермери почали блокаду кордону з Україною. Зокрема, вони перекрили залізницю та висипали зерно. Співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув заявив, що фермери висипали збіжжя "через емоції", оскільки вони не мають впливу на ситуацію та виражають свою безпорадність.

ДПСУ назвала, де рух повністю перекрили через блокаду поляками кордону з Україною станом на 20 лютого. На КПП "Медика-Шегині", "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг", "Корчова-Краківець", та "Гребене-Рава-Руська" ускладнений рух транспорту, повідомляли у ДПСУ.

Після цього стало відомо, що страйкарі почали пропускати легковики й автобуси у 3 пунктах пропуску. Польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною.

Колишній міністр праці Польщі Пьотр Кульпа пояснив, що призвело до "зернових" протестів у Польщі. У протестів фермерів на польсько-українському кордоні є відразу кілька пояснень, і всі вони криються в так званому зеленому порядку ЄС – сукупності обмежень щодо біорізноманіття, що призвело до падіння виробництва господарської продукції, зазначив він.

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новини Польщі Володимир Зеленський Польща Анджей Дуда новини України Польська блокада кордону
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