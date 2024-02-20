Блокада кордону з Польщею: страйкарі почали пропускати легковики й автобуси у 3 пунктах

Польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною.

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Польськы страйкарі почали пропускати легковики й автобуси у 3 пунктах пропуску на кордоні з Україною/ колаж: Главред, фото: скрін

Польські протестувальники послабили обмеження руху легкових автомобілів та автобусів у кількох пунктах пропуску біля кордону з Україною.

Автобуси і легковики почали частково пропускати у пунктах пропуску "Хребене – Рава-Руська" та "Долгобичув-Угринів". Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Зазначається, що страйкарі після 17:00 відновили рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Хребене – Рава-Руська". Також протестувальники висловили готовність кожної години пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.

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Після 18:00 мітингувальники почали пропускати легкові автомобілі та автобуси через пункт пропуску "Долгобичув-Угринів". У той же час в цьому пункті протестувальники збираються і надалі блокувати рух вантажних автомобілів – вони планують пропускати кожної години лише по 4 вантажівки на в’їзд в Україну та по 1 вантажівці – на виїзд з України.

"Також учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг". Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", – зазначили у Держприкордонслужбі України.

Поляки почали блокаду кордону з Україною

Раніше повідомлялося, що польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень з 20 лютого. Вони заявили, що заблокують не тільки прикордонні переходи між країнами, а й доступ до залізничних перевалочних станцій та морських портів.

20 лютого польські фермери почали блокаду кордону з Україною. Зокрема, вони перекрили залізницю та висипали зерно. Співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув заявив, що фермери висипали збіжжя "через емоції", оскільки вони не мають впливу на ситуацію та виражають свою безпорадність.

ДПСУ назвала, де рух повністю перекрили через блокаду поляками кордону з Україною. На КПП "Медика-Шегині", "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг", "Корчова-Краківець", та "Гребене-Рава-Руська" ускладнений рух транспорту, повідомила ДПСУ.

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