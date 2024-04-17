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"Ситуація зовсім інша": експерт оцінив, чому наступ РФ на Київ вигідний для ЗСУ

Юрій Берендій
17 квітня 2024, 16:33
Військовий експерт зазначає, що спроби російського командування розтягувати війська по фронту будуть вигідні для українських військових.
'Ситуація зовсім інша': експерт оцінив, чому наступ РФ на Київ вигідний для ЗСУ
Експерт пояснив, чому наступ РФ на Київ вигідний для України / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ГУР МО

Якщо росіяни приймуть рішення про повторний наступ на Київ або масований прорив до Харкова, це тільки допоможе Україні. Річ у тім, що у РФ уже немає тієї армії, яка була станом на 2022 рік. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

За його словами, війська, які Росія мала в 2022 році, готували понад 10 років. У рік повномасштабного вторгнення противник використовував батальйонні тактичні групи.

"Це були професіонали, дуже добре підготовлені й укомплектовані новою технікою війська, які могли діяти самостійно. Нині вже інша ситуація: угруповання стало набагато більшим за чисельністю, техніки начебто більше, але за кадрами, укомплектуванням і якістю техніки ця армія значно поступається тій, яка була", - вказує експерт.

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Кузан підкреслює, що це стає причиною того, чому росіяни будуть намагатися зібрати основні сили на певному напрямку, оскільки керувати групою є легше, ніж управляти великою масою військ.

"По-перше, для того, щоб піти в наступ на Київ чи Харків, потрібне угруповання чисельністю близько 300 тисяч військових. Їх треба укомплектувати автоматами і важкою технікою. Потрібні офіцери, два десятки досвідчених і авторитетних бойових генералів. Людей можна набрати з вулиць, але ніде взяти офіцерів, які б ними керували", - робить висновок він.

Експерт додає, що другою причиною є проведення активних фортифікаційних робіт на півночі та сході України.

"Ви можете робити висновки по Харківській області. Що було у 2022 році і зараз - це небо і земля. Звичайно, ще треба працювати, але ситуація вже набагато краща. Спроби росіян піти на Київ або Харків були б вигідні для нас, тому що тоді вони змушені будуть не концентрувати, а розтягувати свої війська. Зараз нам доводиться тримати найбільші підрозділи вздовж кордону не тільки з Росією, а й з Білоруссю", - резюмував він.

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Ситуація на фронті - новий наступ РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські диверсійно-розвідувальні групи, які пробують закріпитись у Роботиному Запорізької області, не доживають до настання ночі. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих.

Мер Харкова Ігор Терехов висловив обурення тим, що Харків може стати наступним Алеппо, якщо Конгрес США не проголосує за нову військову допомогу для України. Ця допомога необхідна для отримання засобів протиповітряної оборони, які запобігли б атакам з боку Росії.

У вівторок, 16 квітня, російські окупанти продовжили свій наступ в Очеретиному на Донеччині. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState у своєму останньому зведенні з фронту.

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війна в Україні Сергій Кузан
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