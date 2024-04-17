'Ситуація зовсім інша': експерт оцінив, чому наступ РФ на Київ вигідний для ЗСУ

Військовий експерт зазначає, що спроби російського командування розтягувати війська по фронту будуть вигідні для українських військових.

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Експерт пояснив, чому наступ РФ на Київ вигідний для України / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ГУР МО

Якщо росіяни приймуть рішення про повторний наступ на Київ або масований прорив до Харкова, це тільки допоможе Україні. Річ у тім, що у РФ уже немає тієї армії, яка була станом на 2022 рік. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

За його словами, війська, які Росія мала в 2022 році, готували понад 10 років. У рік повномасштабного вторгнення противник використовував батальйонні тактичні групи.

"Це були професіонали, дуже добре підготовлені й укомплектовані новою технікою війська, які могли діяти самостійно. Нині вже інша ситуація: угруповання стало набагато більшим за чисельністю, техніки начебто більше, але за кадрами, укомплектуванням і якістю техніки ця армія значно поступається тій, яка була", - вказує експерт. відео дня

Кузан підкреслює, що це стає причиною того, чому росіяни будуть намагатися зібрати основні сили на певному напрямку, оскільки керувати групою є легше, ніж управляти великою масою військ.

"По-перше, для того, щоб піти в наступ на Київ чи Харків, потрібне угруповання чисельністю близько 300 тисяч військових. Їх треба укомплектувати автоматами і важкою технікою. Потрібні офіцери, два десятки досвідчених і авторитетних бойових генералів. Людей можна набрати з вулиць, але ніде взяти офіцерів, які б ними керували", - робить висновок він.

Експерт додає, що другою причиною є проведення активних фортифікаційних робіт на півночі та сході України.

"Ви можете робити висновки по Харківській області. Що було у 2022 році і зараз - це небо і земля. Звичайно, ще треба працювати, але ситуація вже набагато краща. Спроби росіян піти на Київ або Харків були б вигідні для нас, тому що тоді вони змушені будуть не концентрувати, а розтягувати свої війська. Зараз нам доводиться тримати найбільші підрозділи вздовж кордону не тільки з Росією, а й з Білоруссю", - резюмував він.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Ситуація на фронті - новий наступ РФ

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