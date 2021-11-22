SIM-карти за паспортами: нардеп розповів про новий закон / УНІАН

Українців планують зобов'язати перевести на контракт телефонні номери, які прив'язані до банківських карт ‒ для того, щоб зробити їх іменними. Про це заявив нардеп від Партії "Слуга народу" і член парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

У разі прийняття законопроекту, каже нардеп, він не буде поширюватися на телефонні номери, не пов'язані з будь-якими фінансовими операціями або цифровими послугами.

За словами Федієнка, йдеться про "революційний" законопроект, який має на меті захистити громадян від шахраїв, які скоюють злочини з банківськими рахунками.

"Людина має банківську картку, яка прив'язана до телефонного номера. У разі шахрайських дій, які відбуваються з цією банківською карткою із застосуванням цього телефонного номера, людина звертається до кіберполіції, кіберполіція звертається до оператора, а оператор каже, що цей телефонний номер не контрактний, припейдний. Тобто це номер нічийний", - пояснив нардеп.

Законопроект, який пропонується в "Слузі народу", передбачає обов'язкове оформлення контракту з мобільним оператором ‒ якщо мова йде про номер, який задіяний у фінансових або цифрових операціях.

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"Якщо ви хочете мати телефон, який надалі будете використовувати для фінансових операцій або отримання цифрових послуг, зокрема, для отримання електронно-цифрового підпису, він в обов'язковому порядку повинен мати контракт з оператором мобільного зв'язку для того, щоб шахрай не зміг його вкрасти", – розповів Федієнко.

Нардеп повідомив, що в даний час документ проходить етап соціального дослідження ‒ для того щоб визначити, наскільки критично на нього реагуватиме населення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що після прив'язки SIM-карти до паспорта, зареєстрований номер можна буде відновити тільки з документом в магазині.

Додамо також, що згідно з вимогами законодавства, зареєстрований номер можна перенести в мережу іншого оператора, а персоніфікований - ні.