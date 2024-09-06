Сили ППО вже збили 27 "Шахедів", ще кілька літають на півночі країни

У ніч на 6 вересня росіяни атакували Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П і також 44-ма ударними дронами типу "Shahed". Силам ППО вдалося збити 27 ворожих дронів.
Як повідомили Повітряні сили, до відбиття повітряного нападу противника залучалася авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
Зазначається, що вісім дронів локаційно втрачено - ймовірно впали під впливом засобів РЕБ. Один повернувся на територію окупованого Донбасу, ще кілька літають на півночі країни.
Протиповітряна оборона працювала в Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.
Львівщину атакували "Шахеди" - що відомо
У ніч на 6 вересня у Львівській області працювала протиповітряна оборона, у Львові було чути вибух. Регіон був атакований ворожими "Шахедами".
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через падіння уламків дронів поблизу Львівської громади спалахнула пожежа - горять складські приміщення поблизу села Малехів.
Інформації про постраждалих поки що немає. Рятувальники гасять пожежу.
Як повідомляв Главред, у ніч на 4 вересня у Львові прогриміли вибухи. Окупанти завдали два проектні удари по центру міста. За словами мера Львова Андрія Садового, армія РФ застосувала ракети "Кинджал".
Семеро людей загинули, зокрема й троє дітей. До лікарень Першого медоб'єднання Львова доправили десятки постраждалих.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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