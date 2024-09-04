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Випалює позиції окупантів: ЗСУ вперше показали кадри застосування дрону "Дракон"

Юрій Берендій
4 вересня 2024, 19:25
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За даними ЗМІ, український дрон "Дракон" може за один захід випалити лісосмугу з російськими окупантами протяжністю майже 100 метрів.
Випалює позиції окупантів: ЗСУ вперше показали кадри застосування дрону 'Дракон'
ЗСУ застосували на фронті унікальний дрон / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України вперше опублікували кадри застосування БпЛА "Дракон", який випалює позиції російських окупантів із застосуванням терміту. Про це повідомляє Bild.

У відео, яке 108-ма окрема бригада територіальної оборони України опублікувала в Telegram, показано бойове застосування FPV-дрона, який замість того, щоб скидати гранати або летіти до цілі з вибухівкою, розсипає над позиціями російських військових термітну суміш — палаючі гранули оксиду заліза та алюмінію.

За даними BILD, українські військові ще наприкінці минулого року почали розмірковувати над використанням терміту в поєднанні з безпілотниками.

відео дня

"У підсумку вони дійшли висновку, що під стандартний FPV-дрон можна помістити близько 500 грамів термітної суміші. Хімічна реакція запускається за допомогою дистанційного керування лише незадовго до появи в районі цілі", - зазначають журналісти.

На опублікованих українськими військовими кадрами видно, що вогняний дощ триває близько 20 секунд, у результаті чого загоряється лісосмуга протяжністю приблизно 100 метрів. Вже через кілька секунд після застосування терміту на землі видно вибухи, що свідчить про займання російських боєприпасів.

Температура горіння терміту досягає приблизно 2500 градусів, що дозволяє розпеченій суміші за лічені секунди пропалювати навіть залізо, роблячи міномети, гранати та патрони смертельно небезпечними для їхніх власників.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Курахівському напрямку останніми днями ворог активізував атаки, намагаючись просунутися до Вугледара, міста на Донеччині, яке має стратегічне значення для російської армії. Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що російські окупанти прагнуть досягти двох основних цілей: просунутися в районі Курахового, захопити енергогенеруюче підприємство, а також створити загрозу для Вугледара та оточити українські сили в цьому регіоні.

За даними DeepState, російські окупанти взяли під контроль село Пречистівка у Вугледарському районі Донецької області, а також просунулися в районі Водяного.

Останні тижні окупанти активно просуваються на Покровському напрямку. Хоча їхні джерела підозрюють, що ЗСУ мають певний план, українські військові заявляють, що зараз зосереджені на стримуванні ворога на цій ділянці фронту всіма доступними засобами. Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що наразі передбачити тривалість оборони міста важко, проте бої за Покровськ можуть розпочатися дуже скоро.

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