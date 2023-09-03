'Друга лінія окупантів слабша': генерал розповів про потужне просування ЗСУ

Тарнавський пояснив, що РФ присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони.

https://glavred.net/ukraine/druga-liniya-okupantiv-slabsha-general-rozpoviv-pro-potuzhne-prosuvannya-zsu-10497919.html Посилання скопійоване

ЗСУ просуваються вперед на Таврійському напрямку / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада

Українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Як зазначив Тарнавський в інтерв’ю Guardian, що надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.

Тарнавський пояснив, що РФ присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони і лише по 20% - для другої та третьої лінії, оскільки Москва не очікувала, що українські сили пройдуть.

відео дня

"Зараз ми перебуваємо між першою і другою лініями оборони. Ми завершуємо знищення підрозділів противника, які прикривають відхід російських військ за другий рубіж оборони", - зауважив Тарнавський.

Повідомляється, що мінне поле заблокувало українські війська на кілька тижнів, поки сапери повільно розчищали штурмовий шлях, але тепер цей бар’єр подолано.

"Противник підтягує резерви не лише з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх атакувати більше і швидше. У нас все попереду", - сказав Тарнавський.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ потужно "насипали" окупантам на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку упродовж доби виконали 1349 вогневих завдань.

ЗСУ підступають до 2-ї лінії оборони росіян. Окупанти 60% часу і ресурсів витратили на обладнання першої лінії оборони, яку прорвали ЗСУ. Друга і третя лінія оборони загарбників слабші.

Українські воїни під Бахмутом одним дроном знищили техніку окупантів на понад $5 млн. Воїни підрозділу CODE 9.2. за допомогою одного лише безпілотника знищили три одиниці техніки ворога.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.