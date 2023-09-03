'Друга лінія окупантів слабша': генерал розповів про потужне просування ЗСУ

Українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Як зазначив Тарнавський в інтерв’ю Guardian, що надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.
Тарнавський пояснив, що РФ присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони і лише по 20% - для другої та третьої лінії, оскільки Москва не очікувала, що українські сили пройдуть.
"Зараз ми перебуваємо між першою і другою лініями оборони. Ми завершуємо знищення підрозділів противника, які прикривають відхід російських військ за другий рубіж оборони", - зауважив Тарнавський.
Повідомляється, що мінне поле заблокувало українські війська на кілька тижнів, поки сапери повільно розчищали штурмовий шлях, але тепер цей бар’єр подолано.
"Противник підтягує резерви не лише з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх атакувати більше і швидше. У нас все попереду", - сказав Тарнавський.
Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті
Нагадаємо, що ЗСУ потужно "насипали" окупантам на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку упродовж доби виконали 1349 вогневих завдань.
ЗСУ підступають до 2-ї лінії оборони росіян. Окупанти 60% часу і ресурсів витратили на обладнання першої лінії оборони, яку прорвали ЗСУ. Друга і третя лінія оборони загарбників слабші.
Українські воїни під Бахмутом одним дроном знищили техніку окупантів на понад $5 млн. Воїни підрозділу CODE 9.2. за допомогою одного лише безпілотника знищили три одиниці техніки ворога.
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