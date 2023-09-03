'Висадка десанту': ЗСУ знищили російський катер у Чорному морі разом із окупантами

Військово-Морських сил Збройних сил України повідомили про знищення російського катеру "Тунець" в Чорному морі.
"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 "Тунець", - написали у ВМС ЗС України у Telegram-каналі.
Відомо, що в ході спецоперації ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів.
Дивіться відео про те, як ЗСУ знищили російський катер разом із окупантами:
Нагадаємо, що поблизу острова Зміїний українські бойові катери підбили російський літак. В районі так званих "вишок бойка", відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.
З'явились подробиці потужного рейду у Криму, де українські військові знищили купу окупантів та катери. ЗСУ висадились на території окупованого Криму та ліквідували мінімум 30 окупантів.
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