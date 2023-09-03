Чи є у ЗСУ шанс прорватися на півдні під час осінніх дощів: експерт дав чітку відповідь

Попри розчарування деяких союзників через повільний контрнаступ, ЗСУ можуть прорвати оборону росіян на півдні.

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Чи є у ЗСУ шанс прорватися на півдні? / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Контрнаступ Збройних сил України на півдні може бути успішним навіть під час осінньо-зимового періоду, адже на зазначеній території цілий рік сприятливі погодні умови. Про це розповів співробітник Національного інституту стратегічних досліджень у Києві Микола Бєлесков виданню The Financial Times.

"Оскільки більша частина ґрунту на півдні України залишається твердою навіть під час дощу, українські війська все одно зможуть маневрувати взимку. Час необов'язково є обмежуючим фактором, як вважають деякі люди", - зазначив Бєлесков.

За його словами, попри розчарування деяких союзників через повільний контрнаступ, ця перевага є ключем до невеликих, але значущих досягнень на півдні. При цьому захисники зможуть зберегти солдатів особового складу.

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"Піщаний ґрунт південної Запорізької області контрастує з багатими чорноземами, які перетворюють більшу частину решти України на топку трясовину під час дощових осінніх місяців", - підкреслив Бєлесков.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці ЗСУ увійшли в село Работине (Запорізька область) і зараз організовують евакуацію мирних жителів. При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Работине і околиці з артилерії.

Також Маляр повідомляла, що Збройні сили України досягли певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше і на південному сході Старомайорського Донецької області. Захисники закріплюються на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.

Окрім того, українські військові підняли національний прапор на лівому березі Херсонської області. Місце, де був встановлений прапор, перебуває у "сірій зоні". Відповідні відеоролики з’явилися у мережі вдень у вівторок, 29 серпня. На відео зафіксовано, як двоє військових ЗСУ закріплюють прапор України на одній із будівель на лівобережжі Дніпра.

Нещодавно глава ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські військові просуваються вперед і роблять все, щоб якомога швидше звільнити всі окуповані території. Незважаючи на те, що багато хто говорить про уповільнення в контрнаступі, ЗСУ рухаються вперед.

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