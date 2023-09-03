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ЗСУ застосовуватимуть F-16 на війні навесні - Резніков

Юлія Куришко
3 вересня 2023, 16:58 оновлено 3 вересня, 17:29
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Захід боявся ескалації, а також намагається не втягнути НАТО у війну з Росією, вважає Резніков.
ЗСУ застосовуватимуть F-16 на війні навесні - Резніков
Резніков розповів, коли ЗСУ отримають F-16 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Збройні сили матимуть F-16 для застосування на фронті вже навесні 2024 року.

Як повідомив Резніков у інтерв’ю Укрінформу, що сьогодні вже є дозвіл на навчання та є країни, які зголосилися навчати пілотів.

"Я думаю, в наступному році (будуть літаки F-16), навесні. Я маю на увазі - вже в застосуванні. Бо на сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури", - зазначив міністр оборони.

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За словами Резнікова, відмова партнерів в наданні F-16 ніколи не була у політичній площині. Він пояснює, що Захід боявся ескалації, а також намагається не втягнути НАТО у війну з Росією.

Міністр повідомив, що написав "не один лист" зобов’язань, що Україна не використовуватиме НАТОвську зброю на території Росії.

F-16 для України

Нагадаємо, що Зеленський повідомив, що три країни передадуть F-16 для української армії. Президент України поділився успіхами про поставки винищувачів F-16 для Збройних сил України.

Авіаційний експерт пояснив, які винищувачі потрібні ЗСУ. Також Валерій Романенко пояснив, в чому особливість літаків Gripen, Rafale і Eurofighter Typhoon і чим вони відрізняються від F-16.

Експерт назвав завдання F-16 під час контрнаступу ЗСУ. F-16 виконує завдання винищувача-бомбардувальника, а не штурмовика, а основна відмінність між ними полягає в тому, що штурмовик працює по передовій і ближніх тилах.

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війна в Україні F-16 Олексій Резніков
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