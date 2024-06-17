Зеленський після Саміту зустрівся з військовим керівництвом: про що говорили

На зустрічі також був присутній нещодавно призначений командувач Силами безпілотних систем Вадим Сухаревський.

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Зеленський повернувся в Україну після Саміту миру / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Зеленського, Телеграм Сирського

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, про що повідомив 17 червня. До слова, це перша Ставка з моменту повернення глави держави з Саміту миру у Швейцарії.

На засіданні Зеленський заслухав доповіді глави МО Рустема Умєрова, головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Ішлося про ситуацію на передовій, виконання контрактів і допомогу Заходу.

Свою доповідь підготував і нещодавно призначений командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

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Зеленський підкреслив, зокрема, зростання обсягів виробництва і застосування безпілотників.

"Відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike. Напрям активно розвивається - зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі", - стверджує Зеленський.

Президент переконаний, що після перемоги галузь дронів стане високотехнологічною частиною українського експорту.

Хто такий Вадим Сухаревський? Вадим Сухаревський - полковник та Герой України. 10 червня 2024 року його було призначено командувачем Сил безпілотних систем. Брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним Борсук. Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа Борсук отримав поранення. З 2016 року військовий виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти. Звання підполковника отримав у червні 2020 року. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав звання "Герой України" у 2022 році.

Ситуація на фронті - коментар Сирського

Сирський у зведенні 17 червня зазначив, що росіяни намагаються прорвати оборону українських військ та захопити стратегічно важливі для оборонних дій ділянки місцевості або населені пункти, проводячи наступальні операції різної активності на Времівському, Курахівському, Покровському, Куп'янському напрямках бойових дій.

Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків.

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