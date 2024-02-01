"Нарешті я вдома": звільнений з полону чоловік написав дуже зворушливий вірш

Український військовий Валерій Василєв пробув у російському полоні півтора роки.

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Звільнений з полону військовий написав зворушливий вірш / Колаж: Главред, ілюстративне фото: Офіс омбудсмена України

31 січня відбувся великий обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернувся український військовий Валерій Васильєв. Чоловік був настільки приємно шокований і відчув неймовірне полегшення, що виплеснув всі свої емоції у рядках неймовірного вірша. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Валерій пробув у полоні цілих півтора роки. Сьогодні, 1 лютого, він вперше за довгий час прокинувся на рідній землі і на волі.

Чоловік написав вірш після звільнення з полону, від якого неможливо стримати емоцій:

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"Нарешті я вдома, хвала небесам, Цей присмак і запах свободи! Я дивлюсь - і не вірю власним очам На красу Батьківщини природи. Тут жовті лани і небесна блакить Поєднанні в стяг гармонійно. Ну як же тут можна тебе не любить? Ти ненько моя, Україно! Цю радості мить півтора роки чекав, Та вірив, завжди сподівався. Ось і для мене час щастя настав: Так довго назад повертався! Щоб нарешті вголос заспівати рядки, Що не вмерли слава і воля, Що нарешті і нам, полонені брати, Волі всміхнулася доля. Я вдячний Народу, друзям, сім’ї, Що про нас не забула країна, Низький вам уклін до самої землі. Хай квітне моя Батьківщина!"

Обмін полоненими

31 січня відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених з полону українців мають важкі поранення та хвороби.

З російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину і доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалась евакуація з "Азовсталі". Через півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом з дочками саме у тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша дочка вижила, бо в цей момент була не у Дніпрі.

Пізніше в ГУР заявили, що в Україну повернули людей зі списку на обмін 24 січня, але не всіх. Росіяни не віддали 65 полонених, які за їхніми словами нібито перебували на борту збитого літака Іл-76.

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