"Нарешті я вдома": звільнений з полону чоловік написав дуже зворушливий вірш

31 січня відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених з полону українців мають важкі поранення та хвороби.
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
З російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину і доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалась евакуація з "Азовсталі". Через півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом з дочками саме у тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша дочка вижила, бо в цей момент була не у Дніпрі.