Штурм Соледара перетворився на "утилізацію зеків": Світан розповів про важкі бої за місто

Кількість загиблих окупантів оцінюється в десятки тисяч.

У Соледарі йдуть важкі бої / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, соцмережі

Збройні Сили України не збираються здавати ні Соледар, ні Бахмут в Донецькій області, але ситуація складна. Як розповів український військовий експерт Роман Світан, російські окупанти намагалися оточити Соледар, але в результаті флангових ударів ЗСУ просування ворога було зупинено. На даний момент штурм Соледара перетворився на "утилізацію зеків".

"Вагнерівці" зайшли у місто і навіть дійшли до його центру, соляної копальні 1-3, але прибулі резерви ЗСУ вибили їх звідти. Обстановка в Соледарі важка, ЗСУ стягують туди нові підрозділи та не мають наміру здавати місто", - розповів Світан в ефірі програми Воздух.

За його словами, росіяни не можуть використовувати авіацію через активність українського ППО. Крім того, ЗСУ має протирадарні ракети, що б'ють по російських комплексах ППО.

Також українським артилеристам вдалося знищити кілька складів з боєприпасами, які використовував ПВК "Вагнер", тому тепер у них нестача снарядів для артилерії.

"У них залишився лише один спосіб наступу – використовувати живу силу з деякою підтримкою артилерії. Але таким чином виконати завдання неможливо", - сказав Світан.

"Просто була проведена утилізація в'язнів, кількість загиблих оцінюється в десятки тисяч", – зазначив експерт.

Ситуація в Соледарі

Увечері 10 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники продовжують тримати оборону в Соледарі. За її словами, в лавах російських військ дуже багато втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що ворогові вдалося просунутися вперед і захопити частину Соледара. За місто йдуть запеклі бої.

11 січня в Інституті вивчення війни заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області попри кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив сьогодні, що заяви російських окупантів про нібито "захоплення" Соледара на Донеччині не відповідають дійсності. За його словами, ворог не контролює місто.

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