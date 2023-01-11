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Бої за Соледар: у Мережі розкрили обман "вагнерівців" з "фото з печер"

11 січня 2023, 10:59
OSINT-аналітик Def Mon не виключив, що фото "вагнерівців" зроблені в гіпсових печерах в смт Володимирівка, але ніяк не в Соледарі.
ВСУ
ЗСУ ведуть бої за Соледар / @DefenceU

Ситуація в Соледарі Донецької області залишається без суттєвих змін, розповів військовослужбовець ЗСУ, командир окремої тактичної групи аеророзвідки з позивним Мадяр.

У своєму Telegram він спростував інформацію пропаганди РФ про нібито "котел" у Соледарі.

"Ніяких реалізованих котлів, ультиматумів або чутливого успіху черв'яків щодо кордонів станом на 01:00 ночі. Далеко у фантазіях зайшла пропаганда музичного геббельса", - написав він.

Бої за Соледар: у Мережі розкрили обман 'вагнерівців' з 'фото з печер'

Звернемо увагу, що раніше прес-служба власника ПВК "Вагнер" повідомила, що нібито вся територія Соледара захоплена окупантами.

При цьому були опубліковані фото Євгена Пригожина в оточенні найманців нібито з соледарських шахт.

У свою чергу OSINT-аналітик Def Mon зазначає: ймовірно, фото зроблені в гіпсових печерах в смт Володимирівка, але ніяк не в Соледарі.

Бої за Соледар: у Мережі розкрили обман 'вагнерівців' з 'фото з печер'
"Вагнерівці" стверджують, що фото з Соледара / @DefMon3

"Це зображення нічого не доводить. Вони знайшли доступ до системи тунелів протяжністю 200 км", - пише Def Mon.

Бої за Соледар: у Мережі розкрили обман 'вагнерівців' з 'фото з печер'
Гіпсові печери в Іванграді / @DefMon3

При цьому він не виключив, що що "вагнерівці" публікують старі знімки.

Бої за Соледар: у Мережі розкрили обман 'вагнерівців' з 'фото з печер'
Соляні печери в Соледарі / @DefMon3
Бої за Соледар: у Мережі розкрили обман 'вагнерівців' з 'фото з печер'

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

Читайте більше:

Соледар війна на Донбасі війна Росії та України
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