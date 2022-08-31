Шоу триває: біля Антонівського мосту гримлять нові вибухи

Російські пропагандисти також підтвердили вибухи в Херсоні в районі Антонівського залізничного мосту.
У тимчасово окупованому Херсоні знову пролунали вибухи. Цього разу дісталося російським окупантам в районі Антонівського залізничного мосту.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, в районі моста задимлення і чутні вибухи.
"Вибух був у районі Антонівського залізничного мосту", - пишуть українські ресурси.
Російські пропагандисти також підтвердили вибухи в Херсоні в районі Антонівського залізничного мосту.
"Повідомляють про вибух в районі залізничного мосту", – підтверджують російські пропагандисти.
Ситуація в Херсонській області
Колишній радник керівника Офісу президента Віктор Андрусів 29 серпня заявив, що підрозділи сил оборони України змогли прорвати першу лінію захисту військ РФ у Херсонській області.
Окупанти під тиском змушені були залишити свої позиції і тікати з поля бою.
30 серпня радник Офісу президента Олексій Арестович уточнив, що прорив силами оборони України фронту в Херсонській області стався на кількох ділянках.
ЗСУ продовжують зупиняти об'єкти постачання російських окупантів. Наносяться удари по мостах і переправах. Війська Росії намагаються відновити логістику.
31 серпня в мережі з'явилася інформація про можливий новий удар по Антонівському мосту. Публікуються відео вибухів. Офіційно відомості поки не коментують.
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