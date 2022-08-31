Армія України закріпила вогневий контроль над Антонівським та Каховським мостами

ЗСУ потужними ударами зупинили логістику російських військ на Антонівському та Каховському мостах / Скріншот YouTube, Telegram-канал СтратКом

Збройні сили України на півдні завдали ударів по пунктах управління військ Росії, їх складах з боєприпасами, засобах ППО, РЛС та районах концентрації артилерії. Зафіксовано вогневий контроль над Антонівським та Каховським мостами. Ліквідовано, щонайменше, 15 російських військових.

Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вдарили по пунктах управління та російським озброєнням. Українські війська зафіксували вогневий контроль над двома мостами - Антонівським і Каховським.

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"Наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії. Закріпленх вогневий контроль над Каховським та Антонівським автомобільним мостами", - вказали в ОК.

Також підкреслюється, що ліквідовано щонайменше 15 російських військових. Знищено 3 танки Т-72, ЗРК Тор, бойовий БПЛА Форпост, 6 одиниць авто-бронетехніки і 2 склади російських боєприпасів.

Ситуація в Херсонській області

Колишній радник керівника офісу президента Віктор Андрусів 29 серпня заявив, що підрозділи сил оборони України змогли прорвати першу лінію захисту військ РФ у Херсонській області.

Окупанти під тиском змушені були залишити свої позиції і тікати з поля бою.

30 серпня радник офісу президента Олексій Арестович уточнив, що прорив силами оборони України фронту в Херсонській області стався на кількох ділянках.

ЗСУ продовжують зупиняти об'єкти постачання російських окупантів. Наносяться удари по мостах і переправах. Війська Росії намагаються відновити логістику.

31 серпня в мережі з'явилася інформація про можливий новий удар по Антонівському мосту. Публікуються відео вибухів. Офіційно відомості поки не коментують.

Дивіться відео ТСН – на Антонівському мосту прогриміло три сильних вибухи

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