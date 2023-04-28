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"Думали, що в батьків безпечніше": деталі загибелі матері з донькою в Дніпрі через ракету РФ

Альона Вороніна
28 квітня 2023, 15:52 оновлено 28 квітня, 15:53
289
Кімната, де спали матір з 2-річною донечкою, була повністю зруйнована. Батько дитини вижив, тому що перебував в іншій кімнаті. Він у шоковому стані.
Ракетный удар по Днепру, свеча
Ворожа ракета вбила у Дніпрі матір з 2-річною дитиною/ Дніпропетровська ОВА, Instagram tanuxa69, ua.depositphotos.com

У Дніпрі російська ракета вбила 31-річну жінку Ольгу та її 2-річну доньку Вероніку. Уламки ракети російських окупантів влучили у приватний житловий будинок.

Ольга через війну перебралася до батьків, адже думала, що у приватному будинку буде безпечніше в умовах загрози ракетних ударів, проте трагічна доля наздогнала їх. Деталі трагедії розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Він повідомив, що батьки Ольги постраждали внаслідок ракетного удару, вони зараз перебувають у лікарні.

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"Загибла Ольга через війну перебралася у батьківський дім. Гадала – у приватному секторі безпечніше. Сподівалася – тут вона вбереже від росіянських катів свою дворічну дитину. Але... Нині тут згарище. Їх більше немає. Батько й мати загиблої у лікарні", – написав голова ОВА.

Чоловік Ольги і батько її донечки вижив, тому що в момент атаки перебував в іншій кімнаті. Зараз він перебуває у шоковому стані. Про це розповіла в коментарі ТСН.ua двоюрідна сестра загиблої Тетяна. Вона зазначає, що уламки ракети влучили якраз у кімнату, де спали Ольга і Вероніка, кімната повністю зруйнована.

Вона також розповіла, що батьки загиблої перебувають у лікарні в стані середньої важкості.

За словами Тетяни, Ольга все життя прожила в Дніпрі і не покидала місто навіть після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки РФ в Україну. Жінка була в декреті і виховувала доньку.

  • Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 28 квітня
    Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 28 квітня Telegram Дніпропетровської ОВА
  • Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 28 квітня
    Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 28 квітня Telegram Дніпропетровської ОВА
  • Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 28 квітня
    Наслідки ракетного удару окупантів по Дніпру 28 квітня Telegram Дніпропетровської ОВА

Ракетний удар по Україні у ніч на 28 квітня

У ніч на п’ятницю, 28 квітня, російські окупанти атакували Україну ракетами. Зокрема, ракетного удару було нанесено по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку – там зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.

Станом на 14:47 кількість загиблих в результаті ракетного удару по багатоповерховому будинку в Умані збільшилася до 17, серед них троє дітей. Пошукові роботи тривають, рятувальники продовжують розбирати руїни.

Дивіться відео наслідків удару російської ракети по багатоповерхівці в Умані:

Також рано вранці 28 квітня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У столиці працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків перебита локальна лінія електромереж і пошкоджена дорога. Жертв і руйнувань немає. Як повідомили в КМВА, в Києві збили 11 російських ракет і два безпілотники.

Відомо також, що внаслідок обстрілу Дніпра загинули жінка і дворічна дитина, повідомив мер міста Борис Філатов. Вибухи у Дніпрі пролунали близько 04:30 ранку 28 квітня.

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