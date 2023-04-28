УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Умані вже 21 загиблий: жінка розповіла про неймовірний порятунок всієї родини

Ангеліна Підвисоцька
28 квітня 2023, 17:14 оновлено 28 квітня, 18:15
497
В Умані продовжується розбір завалів та пошук загиблих людей і тих, хто вижив. Серед постраждалих щонайменше 18 людей.
ракетний удар по Умані
Ракетний удар по Умані забрав життя мінімум 20 людей / колаж фото Главред, скріншот з відео

Російські окупанти безжально вдарили ракетами по багатоповерховому будинку в Умані. У ніч на 28 квітня російська ракета "стерла" майже весь під'їзд. В результаті атаки загинула щонайменше 21 людина. Це підтвердили в Національній поліції України.

Про таку кількість жертв відомо станом на 17:55. Серед постраждалих щонайменше 18 людей, з них 9 перебувають у лікарні. Розбір завалів і пошук людей все ще триває.

відео дня
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред

Жінка, яка жила в цьому будинку разом з чоловіком і двома маленькими дітьми, дивом змогла врятуватися. Вся її родина жива. Але ось друзі і знайомі, які жили поруч, загинули. Про це повідомляє УНІАН.

Тетяна з Умані
Тетяна зі своєю сім'єю дивом вижила в Умані / скріншот з відео

Тетяна називає це "божим порятунком". Квартира, в якій вона жила з сім'єю, вціліла. А ось та, яка знаходилася поруч, повністю зруйнована, квартира над нею - згоріла. Всі інші квартири, які були вище, повністю або частково зруйновані після "прильоту".

Дівчина згадала, що в момент попадання російської ракети в будинок вона не спала, бо почула повітряну тривогу. У якийсь момент Тетяна відчула удар по будинку, її квартира відразу наповнилася пилом і димом.

"Я зорієнтувалася, що стіни на місці, потрібно хапати дітей і бігти на вулицю. Більше я ні про що не думала... У квартирі піднявся пил, дим, вибило вікна. Ми схопили дітей, подивилися, що вони живі і здорові. Стіни нашої квартири були на місці. Сходами спустилися вниз і стали подалі від стоянки", - розповіла Тетяна.

Вона з горем розповідає про загиблих своїх сусідів.

"Знайомі, друзі, ми всі спілкувалися, у нас був дуже дружний будинок. Всі знали один одного. Багато загинуло", - сказала жінка.

Ракетний обстріл України в ніч на 28 квітня

Посеред ніч 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, Умані та Українці. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив удар по Умані двома російськими ракетами.

Ще одна ракета вдарила по приватному будинку у Дніпрі. Внаслідок цього загинула 2-річна дівчинка та її 31-річна мама. Також постраждали 3 особи.

Окупанти випустили по Україні 23 російські ракети. Українські військові збили 21 ракету та 2 БПЛА. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що подібна атака є "типовим почерком росіян".

"Це Умань. Незначні істоти потрапили ракетою в багатоповерхівку, є постраждалі. Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали. Типовий почерк російських терористів", - заявив Єрмак.

Дивіться відео Главреда про перші хвилини після ракетного удару по Умані 28 квітня:

Інші новини про ракетний удар по будинку в Умані:

війна в Україні Умань вторгнення Росії ракетний удар
Реклама

Головне за день

Україна воюватиме до перемоги: Кулеба заявив, що ЗСУ можуть провести декілька наступів

Україна воюватиме до перемоги: Кулеба заявив, що ЗСУ можуть провести декілька наступів

17:58 Політика
В Умані вже 21 загиблий: жінка розповіла про неймовірний порятунок всієї родини

В Умані вже 21 загиблий: жінка розповіла про неймовірний порятунок всієї родини

17:14 Україна
Гороскоп на травень-2023 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяця

Гороскоп на травень-2023 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяця

15:40 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

17:58

Україна воюватиме до перемоги: Кулеба заявив, що ЗСУ можуть провести декілька наступів

17:17

"Час для успішного контрнаступу": астролог розповів, що принесе ретроградний Меркурій у травніВідео

17:14

В Умані вже 21 загиблий: жінка розповіла про неймовірний порятунок всієї родиниФотоВідео

17:12

"Запахне розгромом Росії": астролог назвав доленосну дату для України в травніВідео

17:07

"Жінці вже за 80": режисер-іноагент виправдав Ротару перед росіянами і вказав на її вікВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:59

У Москві 9 травня зібралися шукати "НЛО": до Мережі потрапив документВідео

16:35

Українці захейтили Яму за провокаційне фото

16:34

ЗСУ ліквідували російського блогера Диркіна, який називав себе "Великим Фунфур'є"

16:27

Наминуть за обидві щоки: як зробити бомбічну картоплю з салом на мангалі - захопливі секретиВідео

Реклама
16:25

4 напої, якими не можна запивати таблетки: зроблять тільки гірше

15:52

"Думали, що в батьків безпечніше": деталі загибелі матері з донькою в Дніпрі через ракету РФФотоВідео

15:50

Дипломат назвав країну-лідера ЄС, яка стала каменем спотикання на шляху України до НАТОВідео

15:40

Гороскоп на травень-2023 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяцяЕксклюзив

15:21

Ймовірність заходу ЗСУ на територію РФ: у Зеленського розкрили сценарій завершення війни

14:46

Україна не буде говорити з Путіним, але готова обговорити акт капітуляції Москви - РезніковВідео

14:26

"За кілометр було чутно, як руйнується будинок": фоторепортаж з місця трагедії в УманіФотоВідео

14:12

Усик під Бахмутом "засипав" окупантів 120-мм мінамиВідео

14:09

Головоломка, що під силу лише 2% людей: потрібно за 13 секунд знайти оленя в лісі

13:56

З тилу на фронт: Зеленський доручив Залужному замінити воєнкомів на бійців ЗСУ - Резніков

13:56

Терор РФ: військовий експерт назвав причину ракетного удару по багатоповерхівці в УманіФото

Реклама
13:21

У глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу - РезніковВідео

12:54

"Як гриб атомний, нас підкинуло на дивані": очевидці про ракетний удар РФ по Умані

12:51

Головоломка, яка під силу не всім: потрібно знайти 3 відмінності між картинками за 8 секунд

12:45

"Боюся померти кожен день": Андрій Губін знаходиться на межі

12:35

Зацвіте і зазеленіє навіть напівмертва рослина: як удобрювати квіти йодом

12:02

"Точно в ціль" : у Міноборони РФ визнали, що спеціально атакували мирних жителів УкраїниВідео

12:01

"До фундаменту треба було": росіяни цинічно зраділи удару ракетою по багатоповерхівці в УманіФотоВідео

12:00

CША швидше шукатимуть гроші та техніку: Богдан Яременко — про резолюцію щодо перемоги УкраїниЕксклюзив

11:51

"Велика держава" вбиває дітей: у МЗС рознесли заклики до переговорів з РФ

11:33

Чому 29 квітня не можна прати рушники: прикмети і головні заборониВідео

11:25

Ракетний удар по Умані: російська ракета вбила двох 10-річних дітейФотоВідео

11:05

Мешканка Умані розповіла про перші хвилини після попадання російської ракети в її будинокВідео

11:00

Окупанти розтрощили будинок дитинства Володимира Остапчука в УманіВідео

10:52

Як прати капронові колготки у пральній машині: 10 головних правил, які врятують тендітний виріб

10:39

Ракетний удар РФ по житловому будинку в Умані: кількість жертв зросла до 10, загинула дитинаФотоВідео

10:36

РФ била крилатими ракетами, Іскандерами та дронами: у ЗСУ назвали ймовірні цілі

10:19

Президенти Словаччини та Чехії прибули до Києва для зустрічі із Зеленським

10:16

6 областей України накриють заморозки - Укргідрометцентр

10:08

Добре чи погано: що говорять про людину ямочки на щоках

10:02

Піонтковський розповів, як відрізнити Путіна і його двійників: справа не лише у зовнішності

Реклама
09:52

Україну струснув землетрус: де була загроза

09:36

Українці отримають на 1000 більше до пенсії: кому перерахували виплатиВідео

09:34

"Ракета влучила в будинок, ми всі в крові": очевидці показали наслідки масованого удару РФВідео

09:32

Смертельне отруєння: на Запоріжжі самоліквідувалися 20 окупантів

09:18

Навіщо лавровий лист чіпляють над ліжком: секрет, про який знають лише одиниці

09:06

Зеленський нарешті переговорив з Сі: що ховається за дипломатичним бла-бла-блаПогляд

08:42

"Нікчемні істоти": у Зеленського гостро відреагували на ракетний удар по будинку в УманіФотоВідео

08:25

Потужна робота ППО: ЗСУ збили 21 з 23 крилатих ракет і 2 БПЛА окупантів

08:07

Обстріл Дніпра: російська ракета вбила молоду матір та дитину

07:46

Ракети стають непомітними для ППО: окупанти застосовують нову тактику ракетних ударів – ISWВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
СалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти