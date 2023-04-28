В Умані вже 21 загиблий: жінка розповіла про неймовірний порятунок всієї родини

В Умані продовжується розбір завалів та пошук загиблих людей і тих, хто вижив. Серед постраждалих щонайменше 18 людей.

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Ракетний удар по Умані забрав життя мінімум 20 людей / колаж фото Главред, скріншот з відео

Російські окупанти безжально вдарили ракетами по багатоповерховому будинку в Умані. У ніч на 28 квітня російська ракета "стерла" майже весь під'їзд. В результаті атаки загинула щонайменше 21 людина. Це підтвердили в Національній поліції України.

Про таку кількість жертв відомо станом на 17:55. Серед постраждалих щонайменше 18 людей, з них 9 перебувають у лікарні. Розбір завалів і пошук людей все ще триває.

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Жінка, яка жила в цьому будинку разом з чоловіком і двома маленькими дітьми, дивом змогла врятуватися. Вся її родина жива. Але ось друзі і знайомі, які жили поруч, загинули. Про це повідомляє УНІАН.

Тетяна зі своєю сім'єю дивом вижила в Умані / скріншот з відео

Тетяна називає це "божим порятунком". Квартира, в якій вона жила з сім'єю, вціліла. А ось та, яка знаходилася поруч, повністю зруйнована, квартира над нею - згоріла. Всі інші квартири, які були вище, повністю або частково зруйновані після "прильоту".

Дівчина згадала, що в момент попадання російської ракети в будинок вона не спала, бо почула повітряну тривогу. У якийсь момент Тетяна відчула удар по будинку, її квартира відразу наповнилася пилом і димом.

"Я зорієнтувалася, що стіни на місці, потрібно хапати дітей і бігти на вулицю. Більше я ні про що не думала... У квартирі піднявся пил, дим, вибило вікна. Ми схопили дітей, подивилися, що вони живі і здорові. Стіни нашої квартири були на місці. Сходами спустилися вниз і стали подалі від стоянки", - розповіла Тетяна.

Вона з горем розповідає про загиблих своїх сусідів.

"Знайомі, друзі, ми всі спілкувалися, у нас був дуже дружний будинок. Всі знали один одного. Багато загинуло", - сказала жінка.

Ракетний обстріл України в ніч на 28 квітня

Посеред ніч 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, Умані та Українці. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив удар по Умані двома російськими ракетами.

Ще одна ракета вдарила по приватному будинку у Дніпрі. Внаслідок цього загинула 2-річна дівчинка та її 31-річна мама. Також постраждали 3 особи.

Окупанти випустили по Україні 23 російські ракети. Українські військові збили 21 ракету та 2 БПЛА. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що подібна атака є "типовим почерком росіян".

"Це Умань. Незначні істоти потрапили ракетою в багатоповерхівку, є постраждалі. Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали. Типовий почерк російських терористів", - заявив Єрмак.

Дивіться відео Главреда про перші хвилини після ракетного удару по Умані 28 квітня:

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