Шмигаль: Україна виробляє 96% дронів для фронту

За словами прем'єра, завдяки інвестиціям держави та приватного сектору можливості українського ОПК зросли в шість разів.

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Закуплено понад 1,2 млн безпілотників / Колаж: Главред, скріншот, фото Генштаб ЗСУ

Про що сказав Шмигаль:

Закуплено понад 1,2 млн безпілотників

В оборонній сфері працюють понад 800 компаній

Створено українську далекобійну зброю

Можливості українського оборонно-промислового комплексу зросли в шість разів. Майже всі дрони для фронту виробляються в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна.

"У сегменті дронів вітчизняна продукція становить понад 96%. Через проєкт "Армія дронів" закупили понад 1,2 млн безпілотників", - сказав він. відео дня

На оборону у 2024 році спрямували понад половину видатків державного бюджету: "буквально кожну гривню, зібрану всередині країни", зазначив прем'єр.

За його словами, завдяки інвестиціям держави та приватного сектору можливості українського ОПК зросли в шість разів. В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Понад тисячу зразків зброї та техніки допущено до експлуатації. З них половина - українського виробництва.

"Самохідних артсистем Україна виробляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Було створено українську далекобійну зброю", - сказав він.

Крім того, повідомив Шмигаль, запрацювала так звана "данська модель" завантаження українського ОПК.

"Тобто партнери допомагають Україні, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Вдалося залучити майже 1 млрд доларів", - додав він.

Дрони ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресора Росії відбуваються на військових об'єктах і об'єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський повідомив, що в Україні розвивають програму дрона-"матки", яка несе легкі ударні дрони.

Крім того, 6 грудня Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Вона має дальність ураження 700 км і швидкість 700 км на годину.

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